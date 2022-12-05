Какой оптимальный возраст для занятия трейдингом и инвестированием?

Если вас интересует обучение трейдингу для начинающих https://gerchik.com/mini-kursy, то как определить оптимальный возраст, когда следует приступать к изучению темы и практиковать, нарабатывая навыки?

Давайте разберемся в этом вопросе.

Тема статьи — трейдинг для несовершеннолетних и людей различных возрастных категорий.

Узнайте, с какого возраста лучше всего начинать обучаться и заниматься трейдингом и инвестированием. Могут ли подростки и несовершеннолетние заниматься трейдингом?

С какого возраста лучше обучаться трейдингу и инвестированию

Возраст, чтобы начать инвестировать, не ограничивается никакими цифрами.

– Подростковый — хорош для ознакомления с основными принципами экономики, акциями, дивидендами, депозитами. Для создания солидного капитала еще нужно потрудиться, но уже здесь можно почувствовать ответственность, повысить самооценку, развить наблюдательность и аналитические способности. Будущие трейдеры до совершеннолетия совершают сделки не сами, а с помощью родителей или опекунов, обсуждая принятые решения и результаты торгов.

– С 18 лет открыта дорога к самостоятельным экспериментам в торгах, изучению опыта профессионалов. Гибкий ум позволяет не зацикливаться на стереотипах и ошибках. У молодых хорошая работоспособность, и как следствие — отличная возможность усовершенствовать дисциплину и стрессоустойчивость. Мотивация здесь обусловлена желанием заложить основу безбедной жизни, присутствует соревновательная нотка.

– Зрелый возраст 25-35 лет наиболее благоприятный для инвестиционной и трейдерской деятельности. С опытом и набором жизненных ценностей человек ощущает в себе силы и энергию для покорения финансовых высот. Конечно, существует опасное желание получить все и сразу: престижное авто, дом у моря, возможность путешествовать и пр. Это — тоже мотивация для усердия и совершенствования в трейдинге. Главное не наделать ошибок и не впасть в депрессию, поддерживать в тонусе мозг и тело.

– 40-летние люди приходят в трейдинг осознанно, стремясь изменить свою жизнь. Возможность построить карьеру на рынке в эти годы — почти идеальная. Нужно набраться смелости и отойти от стереотипов. Начинать торговать можно без отрыва от основной работы.

– Ближе к 50-ти годам приоритеты меняются — хочется спокойной старости и уверенности в завтрашнем дне. Большинство пугается решительных шагов в перемене рода деятельности. А самые смелые достигают благополучия и финансовой независимости, а не «доживания на пенсии». Жизненный опыт становится базисом для успехов в новой профессии, добиться экспертности в инвестициях можно намного быстрее, чем в юности.

– В 60 лет у многих открывается второе дыхание — люди начинают заниматься экстремальными видами спорта, рисованием, становятся блогерами. И приходят в трейдинг. Для этого нужно не лениться, регулярно заниматься и будоражить мозг работой. Если вы откладывали раньше, то сейчас самое время начать покорения мировых рынков!

Трейдингу, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому вам выбирать, во сколько лет начинать инвестировать.

Обязанности родителей и опекунов

Действующее законодательство ограничивает платежеспособность несовершеннолетних. Поэтому инвестиционными вложениями ребенка управляют опекуны или родители. Они могут приобрести на его имя акции в любое время.

Открытие брокерского счета и заключение сделок подростком возможно при письменном согласии родителя/опекуна.

Защищает интересы детей государство, отслеживая их имущественные права. Органы опеки дают разрешение на совершение купли-продажи акций для несовершеннолетних. Процесс этот непростой, и брокеры неохотно проводят такие операции.

Преимущества для ребенка при совместной торговле в семье:

получение финансовой грамотности;

создание стартового капитала в виде ценных бумаг к совершеннолетию;

развитие ответственности, наблюдательности, сдерживания эмоций, верной оценки ситуации;

повод провести с родителями время, повысить свою самооценку.

Какой потенциал у трейдеров-подростков зарабатывать на трейдинге и инвестировании?

Перспектива высокого дохода в биржевой торговле или инвестировании есть у каждого. Возраст, чтобы начать обучаться трейдингу, играет здесь небольшую роль. Но все-таки юным предпринимателям дается больше времени на прохождение пути к успеху.

Эту фору следует использовать для накопления опыта и обучения у профессионалов.

Овладевайте финансовыми знаниями, чтобы легче ориентироваться — куда вкладывать деньги, как эффективнее продавать/покупать бумаги.

Акционерами не становятся с пеленок, а юношеский максимализм компенсируется наработкой осторожности и осознанием ценности времени и вложений, снижения рисков.

Потенциал юных бизнесменов на рынке зависит от мотивации и дисциплины, использования всех возможностей — обучения, участия в семинарах, реальных торгах коучей, постоянного развития.

Используйте свои способности и приумножайте умения! Результат не заставит себя ждать.

Заключение

В век интернета условности и возрастные ограничения для начинающих трейдеров стираются. Можно торговать, покупать акции онлайн из дома свободно и без предрассудков.

Находясь в начале пути, взвесьте свои возможности, найдите профессиональный курс для обучения. Разумный риск и желание достичь успеха в трейдинге позволят вам уверенно идти к цели.