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В Европе заблокировано более 12 тысяч доменов и отключены 32 сервера: что случилось?

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Начиная с мая, европейское полицейское агентство Европол заблокировало работу 12 526 доменов из-за того, что они были вовлечены в распространение контрафактной продукции или пиратского контента. В рамках кампании были также отключены 32 сервера и остановлена работа 15 интернет-магазинов.

В ходе операции сотрудники Европола и партнеры агентства (среди которых, в частности, были подразделения национальных полиций) столкнулись, главным образом, с фактами нарушений в сфере интеллектуальной собственности и прав владельцев торговых марок. Вместе с тем зафиксированы нарушения правил распространения контента платформ IPTV и платформ с потоковыми фильмами.

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Полицейские службы также столкнулись с большим количеством контента, размещенного с нарушением прав правообладателей на платформах однорангового обмена файлами и web-хостах. 32 сервера, которые были отключены испанской полицией во время операции, использовались для распространения и размещения незаконного контента в интересах 2 294 онлайн-телеканалов.

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Кроме выявления фактов незаконного распространения цифрового контента, полицейские службы также столкнулись с многочисленными случаями торговли поддельными товарами. Например, во время полицейских рейдов изъято 127 365 единиц поддельных товаров, среди которых одежда, часы, обувь, аксессуары, духи, электроника и чехлы для телефонов. В общей сложности были изъяты товары на сумму в 3.8 миллиона евро, сообщает Европол. Результатом проведенной операции стало прекращение работы 15 интернет-магазинов, продававших контрафактную продукцию через социальные сети.

Кампания полицейских мероприятий под названием «Операция на наших сайтах» проходит ежегодно. Нынешняя операция, ставшая уже тринадцатой по счету, продолжалась с 1 мая по 14 ноября. И 12 526 заблокированных сайтов – это далеко не пиковый показатель. В 2018 и 2019 годах, например, было отключено более 30 000 доменов.

Во время кампании 2022 года ордера на арест или официальные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности были выписаны в отношении 14 человек. Также было выдано 10 ордеров на проведение обысков. Отмечается также, что главный подозреваемый (по данным испанской полиции) своей преступной деятельностью зарабатывал до 150 тысяч евро в месяц.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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