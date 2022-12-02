В Европе заблокировано более 12 тысяч доменов и отключены 32 сервера: что случилось?

Начиная с мая, европейское полицейское агентство Европол заблокировало работу 12 526 доменов из-за того, что они были вовлечены в распространение контрафактной продукции или пиратского контента. В рамках кампании были также отключены 32 сервера и остановлена работа 15 интернет-магазинов.

В ходе операции сотрудники Европола и партнеры агентства (среди которых, в частности, были подразделения национальных полиций) столкнулись, главным образом, с фактами нарушений в сфере интеллектуальной собственности и прав владельцев торговых марок. Вместе с тем зафиксированы нарушения правил распространения контента платформ IPTV и платформ с потоковыми фильмами.

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Полицейские службы также столкнулись с большим количеством контента, размещенного с нарушением прав правообладателей на платформах однорангового обмена файлами и web-хостах. 32 сервера, которые были отключены испанской полицией во время операции, использовались для распространения и размещения незаконного контента в интересах 2 294 онлайн-телеканалов.

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Кроме выявления фактов незаконного распространения цифрового контента, полицейские службы также столкнулись с многочисленными случаями торговли поддельными товарами. Например, во время полицейских рейдов изъято 127 365 единиц поддельных товаров, среди которых одежда, часы, обувь, аксессуары, духи, электроника и чехлы для телефонов. В общей сложности были изъяты товары на сумму в 3.8 миллиона евро, сообщает Европол. Результатом проведенной операции стало прекращение работы 15 интернет-магазинов, продававших контрафактную продукцию через социальные сети.

Кампания полицейских мероприятий под названием «Операция на наших сайтах» проходит ежегодно. Нынешняя операция, ставшая уже тринадцатой по счету, продолжалась с 1 мая по 14 ноября. И 12 526 заблокированных сайтов – это далеко не пиковый показатель. В 2018 и 2019 годах, например, было отключено более 30 000 доменов.

Во время кампании 2022 года ордера на арест или официальные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности были выписаны в отношении 14 человек. Также было выдано 10 ордеров на проведение обысков. Отмечается также, что главный подозреваемый (по данным испанской полиции) своей преступной деятельностью зарабатывал до 150 тысяч евро в месяц.