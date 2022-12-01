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У Setanta Sports новый дистрибьютор на территории Украины

НовостиТелевидение

Дистрибьюцией спортивных телеканалов Setanta Sports в Украине теперь будет заниматься новая компания. Об этом пишет издание «Детектор медиа».

Новым дистрибьютором стала компания Infinitas. Она будет отвечать за распространение каналов как в сетях платного телевидения, так и в заведениях HoReCa (гостиницы, рестораны, пабы и т.п.).

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Кроме услуг по дистрибуции спортивных каналов, Infinitas также предлагает провайдерам фильмовые и развлекательные телеканалы.

«Setanta Sports и Infinitas понимают сложности, вызванные полномасштабным вторжением страны-агрессора. Поэтому стороны сделают все возможное, чтобы стоимость каналов и их насыщенность премиальным спортивным контентом были сопоставимы», – говорится в заявлении компании.

Ранее дистрибуцией Setanta Sports занимался украинский медиахолдинг StarLightMedia.

Напомним, в начале года Setanta Sports Ukraine сменила владельца и запустила OTT-платформу.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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