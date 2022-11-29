Контекстная реклама один из вариантов быстрого заработка через интернет. Компания, которая хочет продавать свои услуги или товары, может использовать контекст как дополнительный источник трафика. Заказать контекстную рекламу в Киеве можно в компании Имарис с выгодными условиями размещения. Рассмотрим подробнее в статье методы работы и какие могут быть варианты объявлений.

Контекстная реклама – платный вид объявлений в интернете. Рекламные объявления представляются пользователям, сделавшим релевантный запрос. Система определяет тематику введенного запроса и показывает сайт целевой аудитории.

Принцип работы

Отличие контекста от seo продвижения в том, что контекст гарантирует переходы на ваш сайт сразу после запуска кампании. Результаты же от seo необходимо ждать 6-12 месяцев. Поэтому если вы хотите получить быстро трафик, то контекст – это лучший инструмент. Итак, для того чтобы ваш ресурс нашли, поисковые системы (ПС) изучают интересы пользователей, их поведение в сети, введенные поисковые запросы, пол, возраст, род деятельности, тип устройства с которого они чаще всего заходят в сеть. И на основании этого формируется аудитория для показов объявлений. Далее в Google Ads создается кампания, в которой указываются все характеристики аудитории. Здесь также прописываются ключевые слова, по которым будет показываться публикация.

Виды рекламы Google Ads

Google AdWords – это сервис, в котором создаются рекламные кампании, и далее показываются в сети Гугл. Существует несколько вариантов показов:

Контекстно-медийная – объявления представленные в виде баннеров, которые располагаются на сайтах, подключивших партнерскую сеть. Баннерную рекламу чаще всего размещают на информационных сайтах, как мультимедийные объявления. Поисковая показывается в выдаче поисковой системы при вводе запроса в двух вариациях: на первых 1-4 позициях и на последних 1-3 позициях. Рядом с объявлением расположена надпись “Реклама”, этим и отличается контекст от органической выдачи. Видеореклама – это реклама, которая демонстрируется в начале и конце просмотра видео. Также AdWords позволяет продвигать в Youtube мобильные приложения. Это действенный метод привлечения аудитории для ресурсов, которым подходит такой формат. Гугл покупки – способ продвижения товаров онлайн-магазина, основанный на том, что сервис ищет товары и сравнивает их цены.

Если у вас новый сайт, то для быстрого привлечения заказчиков контекстная реклама самый подходящий вариант. Выделяемый бюджет вполне приемлемый для начинающей бизнес-компании, и как средство получения дополнительного трафика для уже устоявшейся фирмы.