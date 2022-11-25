Как выбрать хороший лазерный принтер?

По мере того как на рынке появляется всё больше брендов, идущих в ногу с технологическим прогрессом и предлагающих лазерные принтеры, стоимость таких устройств снижается. Всё это делает их вполне доступными для любого домохозяйства.

Студенты или же просто те, кто желают оборудовать новый офис или квартиру, найдут на рынке принтер по вполне разумной цене. Никого не удивляет тот факт, что офису, в котором кипит работа, требуется лазерный принтер. Данные устройства пользуются огромной популярностью благодаря высокой скорости и качеству печати, а также низкой себестоимости одной печатной страницы.

Однако огромный ассортимент принтеров, имеющийся на рынке, делает процесс выбора достаточно сложной задачей. Чтобы упростить её решение, авторы данной публикации подготовили список из 10 важных вещей, о которых следует помнить при покупке лазерного принтера.

Как правильно выбрать лазерный принтер для дома или офиса

1. Цветной или монохромный

Самое первое, о чём следует подумать, это то, насколько та или иная модель принтера способна удовлетворить ваши основные потребности. Следует подумать о том, какие именно документы вы планируете печатать на принтере, и, соответственно, какой из типов принтеров подойдёт наилучшим образом. Если вы планируете печатать исключительно счета-фактуры, чеки и прочие чёрно-белые документы – тогда вы можете без раздумий выбирать монохромный принтер. Однако, если вам необходимо будет печатать что-либо в цвете, то определённо придётся раскошелиться на покупку цветного принтера.

2. Функциональные особенности

Если вы ищете лазерный принтер, который способен делать большее, чем обычное устройство для печати документов, тогда вам придётся вести поиск подходящего варианта более тщательно. Некоторые модели принтеров могут действительно не только печатать документы, но также принимать факсы, снимать копии и делать многие другие вещи. Поэтому стоит внимательно подумать о своих реальных потребностях и выбирать устройство в соответствии с ними. Возможно вам нужен не просто принтер, а многофункциональное устройство (МФУ).

3. Формат бумаги

Большая часть принтеров рассчитана на работу с бумагой размера А4. Поэтому если вы желаете работать с другими форматами, то придётся выбирать модель, отвечающую таким запросам. Если принтер имеет мультиформатный лоток, то у вас будет возможность загружать в него бумагу различных форматов. При выборе модели принтера также стоит обратить внимание на такой параметр, как ёмкость лотка – на то количество листов бумаги, которое можно в него загрузить.

4. Возможности подключения

В настоящее время стандартным интерфейсом для подключения принтера является USB. Однако, если принтер будет использоваться в офисе, неплохо также, чтобы он поддерживал возможность подключения через Ethernet. Это позволит подключать принтер к сетевому роутеру и использовать его вместе с коллегами. И наконец, сегодня доступен также вариант беспроводного подключения, который даёт свободу доступа к принтеру непосредственно с мобильного устройства. Это сильно облегчает жизнь.

5. Лёгкость в использовании

Сенсорные экраны прочно вошли в нашу жизнь благодаря их использованию в мобильных телефонах, лаптопах и планшетах. Так почему бы не поискать принтер с сенсорным экраном? Наличие сенсорного экрана серьёзно упростит навигацию, сделав процесс эксплуатации принтера лёгким и непринуждённым. Помимо этого, на лёгкость использования принтера также влияют такие параметры, как удобство использования лотка для бумаги и лёгкость замены картриджа.

6. Стоимость тонера

Разумеется, при покупке принтера вы в первую очередь будете смотреть на его изначальную цену. При этом следует думать и о том, в какую сумму обойдётся эксплуатация данного устройства. Стоит поинтересоваться стоимостью замены тонера, количеством страниц, которые принтер сможет напечатать на одном картридже, а также прочими сопутствующими параметрами. И, в конечном итоге, следует сопоставить стоимость замены тонера с производительностью принтера и той отдачей, которую вы сможете от него получать.

7. Энергопотребление

Энергопотребление – ещё один важный аспект, о котором нужно подумать при выборе модели принтера. При покупке принтера следует убедиться в том, что он поддерживает «глубокий спящий режим». Также нужно узнать о его энергопотреблении в активном режиме, чтобы понять порядок общего энергопотребления.

8. Уровень шума

Этот параметр, возможно, является самым сложным для изучения. Ведь вы не можете иметь представление об уровне шума, производимого принтером, до момента начала активной печати. Но, даже поняв, насколько громко шумит принтер, с этим придётся мириться – особенно, если много и часто печатать. Проверьте уровень децибелов, указанных в технических спецификациях принтера. Это поможет представить уровень шума, который он будет производить.

9. Производительность принтера

При покупке лазерного принтера не забудьте о таком параметре, как производительность устройства. Он указывает на количество страниц, которое принтер может напечатать в течение месяца. Данный параметр, как правило, лежит в промежутке от 1 000 до 5 000 страниц.

10. Лёгкость установки

Вы определённо не горите желанием потратить уйму времени на установку и подключение принтера. И уж точно не хотите платить кому-то, кто это сделает за вас. Поэтому, прежде чем покупать принтер, внимательно ознакомьтесь с его описанием. Не забывайте и о том, что в будущем придётся производить замену картриджей. И чем это будет делать проще – тем лучше.

Подводя итоги

Среди множества моделей лазерных принтеров найти хороший вариант не так уж просто. Однако, делая выбор тщательно и взвешенно, вы обязательно найдёте принтер, который будет соответствовать персональным запросам. Авторы данной публикации надеются, что приведенные в ней советы будут полезны читателям и облегчат процесс выбора принтера.