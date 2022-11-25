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Как выбрать компьютер к Новогодним праздникам в 2022

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Характеристики приобретенного компьютера всегда являются компромиссом между желаемыми качеством и имеющимися финансовыми возможностями. Как найти оптимальное решение, учитывая, что модель компьютера устаревает примерно в течение года? Лучше исходить из следующего: цена на составляющие постоянно падает, а конструкция компьютера позволяет усовершенствовать возможности.

Прежде всего лишь ту комплектацию, которая требуется для выполнения работы в ближайшее время. Усовершенствование возможностей компьютера обойдется дешевле, чем аналогичные приобретения с “ходу”. Например, можно обойтись минимальным объёмом памяти или отложить приобретение модема. В продаже одновременно предлагаются многие модели компьютеров. И нужно быть высококвалифицированным специалистом, чтобы оценить недостатки одной и преимущества другой. При этом различия в производительности типовых моделей обычно составляют не более 5-10%.

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В подавляющем большинстве случаев возможностей типовой модели, имеющейся на рынке, будет достаточно для уверенной работы с офисными задачами (подготовка текстов, электронные вычисления, бухгалтерские задачи, игры и т. п.). Приобретая компьютер, во-первых, следует оценить его поставщика.

Компьютерный рынок давно уже поделен и стабилизирован. Вряд ли Вы найдете отличия в ценах на однотипные модели более чем на 5, максимум на 10%. Поэтому не малое влияние на выбор должна оказать возможность “сопровождения” эксплуатации компьютера. Ведь покупка компьютера https://artline.ua/catalog/kompyutery-artline часто только первый шаг в длинной череде затрат на его совершенствование.

Следует выбирать поставщиков, имеющих значительные объемы продаж и обеспечивающих фирменное техническое сопровождение. Сравните условия гарантии, предоставляемые продавцами. Вы должны оценивать, сможете ли обратиться через определенное время к этому же поставщику в случае ремонта или модернизации компьютера.

Приобретение компьютера у “известных” в городе продавцов оборудования хотя и может обойтись несколько дороже, но гарантирует, что Вы не останетесь один на один с возникающими проблемами. Непосредственно при покупке уточните номер телефона фирмы для технических консультаций, адрес пункта приема в гарантийный ремонт и так далее. Обычно торгующая фирма имеет в продаже компьютеры производства ограниченного количества предприятий.

Естественно, что Вам будут доказывать “исключительные” характеристики именно данного варианта. Если компьютер приобретается для работы с типовыми задачами (офисные приложения, использование дома и т. д.), то различные модели показывают практически одинаковую производительность.

Если компьютер предназначен для решения сложных задач, то выбрать модель становиться крайне сложно. В такой ситуации можно либо обратиться к специалистам, либо приобретать модели известных фирм, специально сконструированные для решения соответствующего класса задач. Если есть финансовые возможности, то не гонитесь за дешевизной.

Выбор продукции фирм, известных высоким качеством производимого оборудования, будет гарантировать отсутствие проблем с компьютером в ближайшие несколько лет. Как правило, для них устанавливается срок гарантии 3 года. Конечно, при одинаковых технических характеристиках придется за такие модели заплатить на 20-30% дороже. Несмотря на то, что Вас будут агитировать приобрести самые лучшие, а значит и дорогие модели, реально оцените свои требования к конфигурации компьютера и финансовые возможности.

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Приобретение модели высокого класса на сегодня не оправданно как финансово, так и технически. Практически все типовые задачи успешно решаются на приведенной выше конфигурации компьютера. В то же время не экономьте на том, что будет служить дольше всех остальных узлов: выберите самый лучший монитор из всех, которые можете себе позволить. Для оценки заметьте, что стоимость монитора обычно составляет около половины цены всего компьютера. Выбирайте тот вариант, который более симпатичен Вам. Ну и, конечно, компьютер должен просто понравиться Вам!

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