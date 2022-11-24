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Австралийские провайдеры уплатят многомиллионные штрафы: они вводили абонентов в заблуждение

НовостиТелеком
Федеральный суд Австралии наложил штраф на компании Telstra, Optus и TPG после того, как была доказана их неспособность обеспечить предоставление 120 000 клиентам услуг передачи данных со скоростью, заявленной в рекламных материалах.

На троих крупнейших интернет-провайдеров был наложен штраф на общую сумму в 33,5 миллиона австралийских долларов (22,1 миллиона долларов США). Штраф обусловлен их неспособностью обеспечивать части своих клиентов доступ к сети интернет со скоростью, за которую те заплатили.

Судебные производства против этих компаний были открыты по иску Австралийской комиссии по защите прав потребителей (ACCC). Она обвинила операторов в распространении недоброкачественной рекламы через web-сайты, службу телевизионных продаж и рассылки по электронной почте.

Подробно о штрафных санкциях

Информация, вводившая потребителей в заблуждение, распространялась в течение как минимум 12 месяцев в 2019 и/или 2020 годах.

Упомянутые компании-провайдеры не предупредили своих клиентов должным образом и в надлежащее время о том, что обещанную скорость приобретенных ими тарифных пакетов невозможно достичь в их точках подключения к сети NBN.

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NBN (Национальная широкополосная сеть) – это австралийская государственная сеть широкополосного доступа.

Клиентам была также обещана возможность перехода на более дешевые тарифные планы с возвратом уплаченных средств в случае невозможности получения максимально заявленной скорости доступа к сети. Однако, в конечном счете, им не было сделано такого предложения.

Комиссар ACCC Дайза Карвер говорит: «Некоторые клиенты могли приобрести тарифный план с заявленной скоростью 50 или 100 Мбит/сек, надеясь, что их точка доступа к сети NBN способна поддерживать подключение на столь высокой скорости. В реальности же им стоило бы приобрести более дешевые тарифные пакеты. Бизнес не имеет права распространять в своих презентационных материалах ложную или обманчивую информацию о стандартах, качестве, природе или технических характеристиках товаров или услуг, которые он продает. Если бизнес это делает – это нарушение закона».

В компании Telstra согласились заплатить штраф в размере 15 миллионов долларов, Optus согласился заплатить 13.5 миллиона долларов, а TPG – 5 миллионов долларов штрафа.

Напомним, в прошлом году украино-австралийский стартап запустил первое мобильное приложение дополненной реальности с функционалом соцсети.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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