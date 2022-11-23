Ученые сделали из использованных медицинских масок Ethernet-кабели

Ученые из Университета Свонси предложили метод, позволяющий превращать углерод, содержащийся в использованных медицинских масках, в сырье для производства высококачественных одностенных углеродных нанотрубок (CNT). Последние потом были использованы для изготовления широкополосного кабеля Ethernet.

Что произошло

В исследовании, опубликованном на страницах Carbon Letters, раскрываются некоторые подробности нового метода «зеленой химии». Он позволяет проводить переработку использованных материалов, которые в противном случае были бы выброшены на помойку. Это позволяет превращать отходы в ценное сырье, которое может находить применение в реальном мире.

CNT-нанотрубки, изготовленные с использованием этой технологии, могут использоваться не только для производства кабелей Ethernet. Они могут также найти свое применение в сфере производства легких аккумуляторов, используемых в электромобилях и дронах.

Профессор Элвин Орбек Уайт из Исследовательского института энергетической безопасности Университета Суонси (ESRI) отметил: «Одноразовые медицинские маски являются настоящим ужасом для системы переработки вторсырья. Они являются источником большого количества пластмассовых отходов, значимая часть которых попадает в наши океаны. В ходе исследования мы установили, что углерод, содержащийся в маске, можно использовать в качестве хорошего сырья для изготовления высококачественных материалов, таких как CNT-трубки. Последние пользуются спросом, что связано с их физическими свойствами. К тому же их производство в промышленных масштабах обычно достаточно дорогое. Поэтому этим исследованием мы продемонстрировали возможность получения очень ценных материалов путем переработки использованных медицинских масок на CNT-трубки».

«Зеленая» технология

Ученые также изучили вопросы расхода энергии, необходимых для этого процесса. Они пришли к выводу, что данная технология является «зеленой» не только с точки зрения используемых ресурсов, но и с точки зрения процесса производства – в противоположность накоплению отходов. К тому же кабель Ethernet, изготовленный с использованием CNT-трубок, обладал достойным качеством и отвечал критериям скорости передачи Категории 5. То есть этот кабель легко превышает контрольные показатели, установленные для широкополосного интернета в большинстве стран, включая Украину.

Профессор Орбек Уайт добавил: «Использование в батареях пленок из CNT-трубок вместо металлических пленок оказывает меньшее влияние на окружающую среду. Ведь использование углерода компенсирует потребность в увеличении объемов добычи полезных ископаемых. Это важная часть работы, поскольку она способствует не только циркулярной экономике, но также масштабирована и жизнеспособна для организации процесса промышленной переработки и имеет в своей основе экологическую химию».

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