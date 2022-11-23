Технологии в сфере грузоперевозок

Мы живём в мире технологий, прогресс которых достиг к 2022-му году достаточного уровня, чтобы помогать развитию множества отраслей. И отрасль грузоперевозок, в том числе и зерновых культур, не является исключением. Если посмотреть на зерновоз бу, то есть на транспортное средство, выпущенное несколько лет назад, то даже эта машина будет оснащена рядом современных технологий.

Технологии повышения безопасности и надёжности перевозок, технологии цифровой автоматизации, устойчивого развития и анализа данных – все они позволяют предприятиям, работающим в сфере грузоперевозок, достигать новых вершин эффективности и производительности.

Сфера грузоперевозок – это постоянно развивающаяся отрасль. Инженеры и разработчики постоянно создают, испытывают и выпускают на рынок новые технологии для грузовиков, помогающие повысить эффективность и производительность работы транспортного парка. Сегодня как никогда раньше важно делать правильные инвестиции и оснащать грузовики современными технологиями.

Ниже представлены лишь некоторые из новейших технологий, нашедших применение в сфере грузоперевозок, к которым стоит присмотреться поближе.

Автономные транспортные средства

В последние несколько лет технологический мир всколыхнули идеи, связанные с созданием беспилотных транспортных средств. И сфера грузоперевозок не стала исключением.

Автопроизводители создали рабочие самоходные модели и начали их испытания на дорогах и автострадах. Также тесты проходят в полях во время зерноуборочных работ. Поэтому сегодня стоит поторопиться с приобретением б/у зерновоза, поскольку через несколько десятилетий эти машины сильно преобразятся.

Впрочем, до начала широкого внедрения самоходных грузовиков на коммерческой основе ещё очень далеко. При этом интерес к ним растёт по мере того, как инженеры совершенствуют технологию искусственного интеллекта, приспосабливая её к потребностям автономного вождения. Автономные технологии в автотранспорте могут помочь решить проблемы нехватки водителей и высокой текучести кадров, угрожающих отрасли.

Технология предотвращения столкновений

Все мы прекрасно понимаем, с какими опасностями сталкивается отрасль грузоперевозок. Именно поэтому разработка программного обеспечения, необходимого для предотвращения столкновений зерновозов или других грузовиков, в настоящее время является одним из наиболее быстро развивающихся сегментов.

Для предотвращения столкновений используются различные системы. Например, радары, видео и датчики, обеспечивающие мониторинг ситуации на дороге в режиме реального времени для минимизации рисков. Системы обнаружения препятствий в режиме реального времени и другие системы ведут сбор и обработку данных с целью предупреждения водителей о потенциальных опасностях, предотвращения аварий и решения других проблем.

Технологии предотвращения столкновений, используемые в современных грузовых автомобилях, защищают как самих водителей, так и окружающих. Инвестирование финансовых средств в технологии предотвращения столкновений поможет владельцам сохранить автопарк в рабочем состоянии и избежать необходимости тратить дополнительные средства на ремонт, возмещение убытков и судебные разбирательства.

Электронные регистрирующие устройства

Действующие нормы законодательства многих развитых стран требуют от владельцев грузовиков использования электронных регистрирующих устройств (EDL). Наличие данных устройств необходимо не только с точки зрения соблюдения норм законодательства – они также несут в себе инновационные технологии, которые дадут автопарку возможность выделиться на фоне конкурентов.

EDL отслеживают и регистрируют часы работы водителей, обеспечивая соблюдение всех правил. Поэтому, несмотря на то что на первый взгляд использование EDL может показаться ограничением, в конечном итоге эти устройства могут повысить производительность, улучшить жизнь водителей и сделать дороги более безопасными для всех участников движения.

Динамическое определение маршрутов

Немалая часть новых технологий, используемых в сфере грузоперевозок, призвана обеспечивать оптимизацию процесса прокладки маршрутов. Технологии динамической прокладки маршрутов обеспечивают слаженную работу аппаратного и программного обеспечения для сбора данных в режиме реального времени с целью определения наилучшего возможного маршрута для доставки грузов.

Данные системы избавляют водителей от блуждания по дорогам и позволяют экономить топливо. Автоматическая оптимизация указывает на гибкость прокладки маршрутов с учётом погоды, загруженности дорог или наличия прочих препятствий. Возможность динамической прокладки маршрутов приносит выгоду как в конкретной ситуации, так и на постоянной основе, помогая определять оптимальные пути доставки грузов.

Отслеживание трейлеров

Системы отслеживания трейлеров – ещё одна новая технология, изменившая сферу грузовых перевозок в последние годы. Отслеживание через GPS является высокоэффективной стратегией минимизации убытков.

Помимо предотвращения краж, отслеживание трейлеров позволяет собирать, хранить и анализировать электронные данные, имеющие отношение к автопарку. К тому же компании, заказывающие отправку грузов, предпочитают работать с перевозчиками, фуры которых оборудованы по последнему слову техники.

Вывод

Прежде, чем все эти и прочие новинки станут доступными компаниям, занимающимся грузоперевозками, пройдёт ещё некоторое время. Однако, весьма интересно наблюдать за тем, что происходит, и представлять, как будет выглядеть сфера грузоперевозок уже в ближайшие годы. Можно с уверенностью сказать, что грузовики, полуприцепы и системы управления транспортными средствами изменятся в следующем десятилетии больше, чем они изменились за несколько минувших десятилетий.