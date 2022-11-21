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21 ноября – Всемирный день телевидения

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Всемирный День Телевидения (World Television Day) – это международный праздник, который отмечают по всей планете 21 ноября.

21 ноября 1996 состоялся первый Всемирный телевизионный форум, и 17 декабря 1996 года в Организации Объединённых Наций решили объявить этот день Всемирным Днём Телевидения. В этот день на местном и глобальном уровнях проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности людей о роли телевидения в сфере коммуникации и глобализации.

С течением времени телевидение превратилось для людей в настоящую общественную потребность, незаменимый источник свежей информации о событиях, происшествиях и различных мероприятиях, сопровождаемых картинкой.

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Всемирный день телевидения – это не только праздничный день, посвящённый средству массовой информации, которое поглощает всё наше время и все наши силы. Это также лучшее время для того, чтобы продолжать всем вместе развивать наше лучшее достижение: демократию.

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Всемирный День Телевидения – это праздник не просто в честь телевидения, как инструмента, а в честь той философии, которую оно в себе несёт. Телевидение является символом коммуникации и глобализации в современном мире. Оно является примером того, как глобальная связь стала главным элементом формирования международной повестки дня, а также является определяющим фактором стимулирования развития международной экономики и межнационального диалога.

Редакция Mediasat поздравляет всех работников телевизионной отрасли с Всемирным днем телевидения!

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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