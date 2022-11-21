Почему PlayStation 3 всё ещё пользуется спросом: стоит ли покупать консоль в 2022 году?

Sony PlayStation уже не одно десятилетие является флагманом в мире видеоигр, предлагая как реалистичные шутеры, так и идеальные по управлению и наполнению симуляторы. Выход каждого поколения игровой приставки сопровождается очередями из геймеров, которые спешат приобрести новинку. Однако предыдущие версии PS не только не теряют спрос, но в некоторых случаях и повышают его. В этой статье мы поговорим о феномене PlayStation 3: почему она всё ещё популярна среди фанатов видеоигр.

Преимущества PS3 в 2022 году

Если вы захотите приобрести Плейстейшен 3, найти её в магазине будет не так просто, ведь на первичном рынке она попросту не продается. Что касается б/у, вы можете заказать третью «плойку» в отличном состоянии и по приятной цене в интернет-магазине Retromagaz. Там же вы найдёте широкий выбор игр на консоль данного поколения.

Говоря о преимуществах приставки в наше время, стоит отметить несколько моментов:

цена — стоимость PS3 в разы меньше цены на Sony PlayStation 4, что уж говорить о пятом поколении игровой приставки;

игры — на третью модель Плейстейшен было выпущено огромное количество эксклюзивных игр, которые вы сможете проходить ещё несколько лет;

аксессуары — также вы сможете обзавестись всевозможными аксессуарами для ПС3, не потратив большого количества денег;

прошивка — вам не понадобится разбирать консоль или обращаться к профи, чтобы прошить её, так как в сети есть достаточно информации о том, как это сделать самостоятельно;

производительность — чтобы компьютер или ноутбук тянул игры для PS3, вам придётся потратить на железо в два раза больше средств, чем на приставку;

запчасти — доступность запчастей, которые понадобятся в случае выхода из строя того или иного компонента, также является неоспоримым преимуществом консоли.

Как видите, достоинства Sony PlayStation 3 представляются довольно весомыми даже в 2022 году.

Заключение

Если вы раздумываете над тем, покупать или нет PS3, ответьте себе на один простой вопрос. Сможете ли вы найти консоль за условные 4000 грн, которая будет тянуть такие производительные игры? Ответ очевиден!