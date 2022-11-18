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Netflix добавил функцию удаленного выхода из аккаунта

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Компания Netflix добавила новую функцию в настройках аккаунта. Она позволяет подписчикам без проблем просматривать список устройств, недавно подключенных к потоковой трансляции в их учетной записи. А также дает возможность только одним щелчком отключать те или иные устройства от аккаунта.

В Netflix сообщают о том, что новая функция, получившая название «Управление доступом и приборами», была для клиентов компании «долгожданной». Вместе с тем компания информирует, что она стала доступна одновременно для всех подписчиков компании во всех уголках мира, независимо от способа, которым они получают доступ к платформе (web, iOS и Android).

«Уже совсем скоро начинается полон приятных хлопот сезон зимних праздников. Многие из наших подписчиков будут находиться в пути и будут просматривать контент Netflix на пути к родным или друзьям. Мы предоставляем нашим пользователям легкую и интуитивную возможность входить в свои аккаунты из номера гостиницы или даже из дома их друзей. Однако время от времени люди забывают выходить из своих аккаунтов», — отметил менеджер продуктов в компании Netflix Чарльз Вортемберг.

Напомним, в сентябре этого года Netflix открыл офис в Варшаве.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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