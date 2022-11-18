Netflix добавил функцию удаленного выхода из аккаунта

Компания Netflix добавила новую функцию в настройках аккаунта. Она позволяет подписчикам без проблем просматривать список устройств, недавно подключенных к потоковой трансляции в их учетной записи. А также дает возможность только одним щелчком отключать те или иные устройства от аккаунта.

В Netflix сообщают о том, что новая функция, получившая название «Управление доступом и приборами», была для клиентов компании «долгожданной». Вместе с тем компания информирует, что она стала доступна одновременно для всех подписчиков компании во всех уголках мира, независимо от способа, которым они получают доступ к платформе (web, iOS и Android).

«Уже совсем скоро начинается полон приятных хлопот сезон зимних праздников. Многие из наших подписчиков будут находиться в пути и будут просматривать контент Netflix на пути к родным или друзьям. Мы предоставляем нашим пользователям легкую и интуитивную возможность входить в свои аккаунты из номера гостиницы или даже из дома их друзей. Однако время от времени люди забывают выходить из своих аккаунтов», — отметил менеджер продуктов в компании Netflix Чарльз Вортемберг.

Напомним, в сентябре этого года Netflix открыл офис в Варшаве.