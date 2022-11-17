В Украине утвержден обновленный список разрешенных иностранных телепрограмм. Без каналов Viasat

Теперь провайдеры программной услуги могут транслировать только каналы из обновленного списка.
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию финализовал окончательный перечень иностранных телеканалов, ретрансляция которых разрешена на территории Украины. Об этом пишет «Детектор Медіа».
На последнем заседании регулятор внёс в список несколько новых вещателей. Среди них: DORAMA, Cartoon Network, DTX, SPORT 1 и т.д. Всего в списке – 114 каналов.
В предыдущем списке адаптированных каналов присутствовало одиннадцать каналов Viasat (TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Premiere, ViP Comedy и ViP Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature и т.д.). На данный момент они не включены в новый перечень.
Член Нацсовета Максим Оноприенко объяснил, что это связано с тем фактом, что в структуре собственности Viasat есть российская компания «Бэринг Восток». В настоящее время компания работает над изменением структуры собственности. Этот процесс должен завершиться 30 ноября. После этого регулятор обещает рассмотреть заявку вещателя.
Напомним, недавно Нацсовет разрешил ретрансляцию 10 иностранных вещателей, среди которых – эротический канал. Полный список разрешенных для трансляции в Украине иностранных каналов доступен на официальном сайте государственного регулятора.