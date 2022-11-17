В Украине утвержден обновленный список разрешенных иностранных телепрограмм. Без каналов Viasat

Теперь провайдеры программной услуги могут транслировать только каналы из обновленного списка.

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию финализовал окончательный перечень иностранных телеканалов, ретрансляция которых разрешена на территории Украины. Об этом пишет «Детектор Медіа».

На последнем заседании регулятор внёс в список несколько новых вещателей. Среди них: DORAMA, Cartoon Network, DTX, SPORT 1 и т.д. Всего в списке – 114 каналов.

В предыдущем списке адаптированных каналов присутствовало одиннадцать каналов Viasat (TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Premiere, ViP Comedy и ViP Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature и т.д.). На данный момент они не включены в новый перечень.

Член Нацсовета Максим Оноприенко объяснил, что это связано с тем фактом, что в структуре собственности Viasat есть российская компания «Бэринг Восток». В настоящее время компания работает над изменением структуры собственности. Этот процесс должен завершиться 30 ноября. После этого регулятор обещает рассмотреть заявку вещателя.

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Напомним, недавно Нацсовет разрешил ретрансляцию 10 иностранных вещателей, среди которых – эротический канал. Полный список разрешенных для трансляции в Украине иностранных каналов доступен на официальном сайте государственного регулятора.