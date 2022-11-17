IT-рекрутер: задачи, плюсы и минусы профессии

IT-рекрутер занимается поиском и подбором персонала для компаний из IT-сферы. Эта молодая профессия вызывает заслуженный интерес, но при этом подойдет далеко не всем. Лучшим кандидатом на эту роль будет настойчивый и мотивированный на рабочую деятельность человек, который даже в случае неудач не теряет позитив и вдохновение.

О том, что нужно знать IT рекрутеру, расскажут публикации блога IT-рекрутингового агентства ITExpert. Здесь вы найдете очень много информации о том, какими soft и hard skills должен владеть этот специалист, какие направления в профессиональной деятельности можно для себя рассмотреть. Полезной будет подборка книг, с которыми нужно ознакомиться каждому IT-рекрутеру, а также ссылки на курсы, которые помогут освоить эту интересную профессию.

Специалисты ITExpert могут похвастать многолетним опытом успешного подбора IT-персонала, поэтому к их советам стоит прислушаться.

Задачи IT-рекрутера

Агент по найму IT-кадров должен выполнять такие задачи, как:

подбор персонала (первичная оценка профессиональных навыков, оценка личностных компетенций);

постоянный сорсинг;

первичная адаптация сотрудников (встречи во время испытательного срока, welcome-тренинги);

формирование первичного впечатления о бренде.

От рекрутеров в прочих сферах такие специалисты отличаются высокой динамикой. В активно развивающейся IT-сфере постоянно появляются новые технологии, происходит обновление пула вакансий, поэтому нужно уметь адаптироваться к изменениям и принимать решения молниеносно. Рассматриваются все возможные варианты по сорсингу кандидатов, при этом используются и нестандартные подходы к подаче вакансий и общению с соискателями.

Плюсы и минусы профессии IT-рекрутера

К преимуществам профессии IT-рекрутера можно отнести:

постоянное развитие (необходимо следить за изменениями и трендами IT-сферы, узнавать что-то новое и повышать квалификацию);

творчество (создание креативных описаний вакансий и визуала для их размещения в соцсетях);

свободу (возможность удаленной работы из любой точки мира);

удовольствие от достижения сложных задач;

высокий доход.

Среди минусов профессии можно назвать возможное эмоциональное истощение и сильное выгорание. Кроме того, поиск кандидатов часто осложнен тем, что вакансий для IT-специалистов намного больше, чем их самих.