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IT-рекрутер: задачи, плюсы и минусы профессии

Спецпроект

IT-рекрутер занимается поиском и подбором персонала для компаний из IT-сферы. Эта молодая профессия вызывает заслуженный интерес, но при этом подойдет далеко не всем. Лучшим кандидатом на эту роль будет настойчивый и мотивированный на рабочую деятельность человек, который даже в случае неудач не теряет позитив и вдохновение.

О том, что нужно знать IT рекрутеру, расскажут публикации блога IT-рекрутингового агентства ITExpert. Здесь вы найдете очень много информации о том, какими soft и hard skills должен владеть этот специалист, какие направления в профессиональной деятельности можно для себя рассмотреть. Полезной будет подборка книг, с которыми нужно ознакомиться каждому IT-рекрутеру, а также ссылки на курсы, которые помогут освоить эту интересную профессию.

Специалисты ITExpert могут похвастать многолетним опытом успешного подбора IT-персонала, поэтому к их советам стоит прислушаться.

Задачи IT-рекрутера

Агент по найму IT-кадров должен выполнять такие задачи, как:

  • подбор персонала (первичная оценка профессиональных навыков, оценка личностных компетенций);
  • постоянный сорсинг;
  • первичная адаптация сотрудников (встречи во время испытательного срока, welcome-тренинги);
  • формирование первичного впечатления о бренде.

От рекрутеров в прочих сферах такие специалисты отличаются высокой динамикой. В активно развивающейся IT-сфере постоянно появляются новые технологии, происходит обновление пула вакансий, поэтому нужно уметь адаптироваться к изменениям и принимать решения молниеносно. Рассматриваются все возможные варианты по сорсингу кандидатов, при этом используются и нестандартные подходы к подаче вакансий и общению с соискателями.

IT-рекрутинг

Плюсы и минусы профессии IT-рекрутера

К преимуществам профессии IT-рекрутера можно отнести:

  • постоянное развитие (необходимо следить за изменениями и трендами IT-сферы, узнавать что-то новое и повышать квалификацию);
  • творчество (создание креативных описаний вакансий и визуала для их размещения в соцсетях);
  • свободу (возможность удаленной работы из любой точки мира);
  • удовольствие от достижения сложных задач;
  • высокий доход.

Среди минусов профессии можно назвать возможное эмоциональное истощение и сильное выгорание. Кроме того, поиск кандидатов часто осложнен тем, что вакансий для IT-специалистов намного больше, чем их самих.

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