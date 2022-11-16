UARU

UARU

Украина отмечает День работников радио, телевидения и связи

НовостиСобытия
16 ноября украинцы, работающие в сфере радио, телевидения и связи, отмечают свой профессиональный праздник.

В этом году это уже 28-ая годовщина со дня учреждения праздника День работников радио, телевидения и связи Украины. Традиция официального празднования была установлена в 1994 году, когда Президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий Указ.

Дата – 16 ноября – была выбрана не случайно, ведь в этот день в 1924 году при помощи мощнейшей на то время Харьковской радиостанции жители Украины впервые услышали трансляцию музыкального концерта.

16 ноября каждый украинец, включивший с утра телевизор или интернет, заглянувший в почтовый ящик, послушавший новости по радио в машине или маршрутке – символически отмечает День специалистов, которые ежедневно обеспечивают возможность общения в повседневной жизни и пространство для коммуникаций в бизнесе.

Читайте также: 20 интересных фактов ко Дню работников радио, телевидения и связи Украины

Сегодня смотрят телевизор и слушают радио миллионы людей, ведь современный мир немыслим без информационных технологий. Ежедневная работа медиавещателей помогает украинцам быть в курсе всех актуальных событий и новостей.

- Реклама -

День работников радио, телевидения и связи проходит под девизом: «Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством».

Поздравляем с праздником и желаем всем профессионального успеха и вдохновения!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO эксклюзивно покажет топовые матчи Чемпионата мира по футболу

MEGOGO раскрыл детали по самым ожидаемым играм в первых двух турах, которые будут транслироваться на медиасервисе эксклюзивно в прямом эфире.
Новости

В Украине покажут матчи Кубка Испании по футболу

Медиасервис MEGOGO получил права на эксклюзивный показ в течение трех лет Кубка Испании по футболу на территории Украины.
Новости

Херсон на связи: два сотовых оператора возобновили работу в городе

В освобождённом городе Херсон начали работу два украинских оператора сотовой связи, а именно "Киевстар" и Vodafone Украина.
Новости

Украинское радио и телевидение снова в Херсоне

Жителям освобожденного Херсона и близлежащих населенных пунктов снова доступно украинское телевидение в цифровом формате и радиовещание в FM-диапазоне.
Новости

Этот месяц в истории технологий: Ноябрь

Ноябрь имеет несколько дат, связанных с историей развития технологий. Именно в ноябре компания Microsoft выпустила один из своих самых известных продуктов.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить