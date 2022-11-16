Украина отмечает День работников радио, телевидения и связи

16 ноября украинцы, работающие в сфере радио, телевидения и связи, отмечают свой профессиональный праздник.

В этом году это уже 28-ая годовщина со дня учреждения праздника День работников радио, телевидения и связи Украины. Традиция официального празднования была установлена в 1994 году, когда Президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий Указ.

Дата – 16 ноября – была выбрана не случайно, ведь в этот день в 1924 году при помощи мощнейшей на то время Харьковской радиостанции жители Украины впервые услышали трансляцию музыкального концерта.

16 ноября каждый украинец, включивший с утра телевизор или интернет, заглянувший в почтовый ящик, послушавший новости по радио в машине или маршрутке – символически отмечает День специалистов, которые ежедневно обеспечивают возможность общения в повседневной жизни и пространство для коммуникаций в бизнесе.

Сегодня смотрят телевизор и слушают радио миллионы людей, ведь современный мир немыслим без информационных технологий. Ежедневная работа медиавещателей помогает украинцам быть в курсе всех актуальных событий и новостей.

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День работников радио, телевидения и связи проходит под девизом: «Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством».

Поздравляем с праздником и желаем всем профессионального успеха и вдохновения!