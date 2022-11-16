MEGOGO эксклюзивно покажет топовые матчи Чемпионата мира по футболу

До первых матчей Чемпионата мира FIFA 2022 остались считанные дни. MEGOGO раскрыл детали по самым ожидаемым играм в первых двух турах, которые будут транслироваться на медиасервисе эксклюзивно в прямом эфире.

Полный список эксклюзивных прямых трансляций на первые два тура Чемпионата мира 2022 в Катаре:

21 ноября в 18:00, Сенегал – Нидерланды . Комментаторы: Сергей Лукьяненко и Александр Новак;

. Комментаторы: Сергей Лукьяненко и Александр Новак; 24 ноября в 21:00 Бразилия – Сербия . Комментаторы: Виталий Кравченко и Роберто Моралес;

. Комментаторы: Виталий Кравченко и Роберто Моралес; 26 ноября в 18:00 Франция – Дания . Комментаторы: Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко;

. Комментаторы: Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко; 27 ноября в 21:00 Испания – Германия. Комментаторы: Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

О других эксклюзивных прямых трансляциях турнира медиасервис MEGOGO сообщит позже.

MEGOGO как лицензионный транслятор Чемпионата мира по футболу покажет все матчи турнира в прямом эфире на собственных интерактивных каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подписке «Максимальная» и «Спорт». Кроме того, футбольные поединки будут транслировать местные телеканалы «Суспільного Мовлення» и «Радіо Промінь».

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Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это впервые, когда событие такого масштаба происходит на Ближнем Востоке и впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Сборная Украины по футболу не прошла в финальную часть Чемпионата мира, уступив в решающем матче сборной Уэльса.