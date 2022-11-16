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Кто и как поставляет мобильные аксессуары в Украину?

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Диджитализация Украины набирает обороты вопреки всему. Цифровой документооборот заменяет бумажный, поскольку может быть доступен с любого устройства, а документы не могут быть уничтожены или утеряны, так как хранятся на сервере. По мере распространения этой практики на все сферы повседневной жизни украинцев, становятся все более востребованными мобильные гаджеты, в частности, смартфоны, а с ними — и мобильные аксессуары. К ним относятся любые изделия, которые защищают устройство от повреждений, делают его использование более удобным и безопасным, помогают быстро зарядить его дома и в дороге, а также переносить информацию с гаджета и на гаджет.

Мобильные аксессуары делят на три категории:

  • Эстетические. Прежде всего они украшают устройство и подчеркивают предпочтения владельца. К ним относятся чехлы, различные держатели, ремешки для смарт-часов и т.п.
  • Защитные. Название категории говорит само за себя: эта продукция призвана оберегать гаджет от повреждений или хотя бы минимизировать их. Защитные мобильные аксессуары — это стекла и пленки для дисплея, а также прозрачные и принтованные пленки для защиты и кастомизации корпуса гаджета.
  • Технические. Эта категория самая большая, в том числе, в силу своей условности. К ней относится вся продукция, которая помогает обслуживать и использовать устройство: зарядки, кабели, держатели и подставки, носители данных и многое другое.

Мобильные аксессуары

Оптовые поставщики мобильных аксессуаров чаще всего закупают их в Китае и поставляют розничным продавцам. Можно с уверенностью сказать, что их услугами пользуется каждый предприниматель страны вне зависимости от вида и масштаба бизнеса:

  • Национальные сети супермаркетов электроники, такие как Цитрус, Комфи, Фокстрот.
  • Онлайн-магазины, ассортимент которых представлен в Instagram и на маркетплейсах (Prom, Bigl, Rozetka).
  • Островки и магазинчики в торговых центрах.
  • Сервис-центры.
  • Магазины при автозаправках.
  • Магазины и мастерские в спальных районах.

Для дистрибьютора это дает возможность привезти в страну качественную и современную продукцию по доступным ценам. Для потребителя же более удобно прийти в магазин и выбрать изделие на месте, чем изучать характеристики на китайских сайтах и ждать месяц и больше, пока нужная вещь будет отправлена в страну.

Ncase является одним из лидеров среди поставщиков мобильных аксессуаров в стране. Главные департаменты компании базируются в Шэньчжэне, откуда дистрибьютор экспортирует продукцию в Украину через собственную логистическую цепочку, и Одессе, где находится склад-хаб, откуда заказы отправляются покупателям по всей стране и за ее пределами.

Одним из самых популярных товаров поставщика являются чехлы для смартфонов и других мобильных устройств. С их ассортиментом можно ознакомиться на сайте: https://ncase.ua/case/, убедившись в разнообразии предлагаемых компанией аксессуаров, среди которых можно найти изделие практически для каждого клиента магазина.

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