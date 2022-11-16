Инновации в линейке духовых шкафов Siemens

Срок эксплуатации большинства моделей духовых шкафов составляет 10-15 лет, поэтому на протяжении нашей жизни мы обычно имеем дело с несколькими такими изделиями. Соответственно, когда мы планируем покупку новой духовки, нам хочется приобрести именно ту модель, в которой используются самые передовые технологии своего времени. И одним из таких хороших вариантов является духовой шкаф Siemens, созданный по последнему слову науки и техники.

На протяжении более чем 100 лет истории компании Siemens её продукция отличалась качеством и надёжностью – и это те две главные вещи, на которые обращает внимание покупатель при выборе духовки. Однако сегодня мы ожидаем от духовки гораздо большего, чем просто способности ежедневно готовить пищу. Появление смарт-технологий полностью изменило облик духовки и наши ожидания, связанные с её покупкой. К счастью, компания Siemens обладает отличными возможностями для удовлетворения клиентских запросов, предлагая современную линейку духовых шкафов. Мы поговорили со специалистами сети фирменных магазинов Bs-partner и выяснили – какие инновационные функции можно найти в этих духовках.

Более быстрая готовка с функцией varioSpeed

Благодаря духовкам от Siemens вы сможете не просто готовить блюда согласно рецептам, но и готовить их намного быстрее, используя опцию varioSpeed.

Данная функция позволяет готовить блюда на 50% быстрее чем это делают стандартные духовки. И всё это благодаря встроенной системе разморозки и микроволнового подогрева.

Сочетание возможностей духовки и микроволновой печи позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на приготовление многих блюд. Если вы постоянно испытываете дефицит времени, то эта функция – для вас.

Опция coolStart – предварительный разогрев больше не нужен

Итак, вы уже подсчитали, сколько времени может сэкономить функция varioSpeed? Но это ещё не всё! Благодаря функции coolStart вы сэкономите ещё больше времени!

Данная функция устраняет необходимость в предварительном разогреве духовки перед тем, как вы собираетесь поместить туда своё блюдо – даже в том случае, если вы имеете дело с замороженными продуктами. Всё, что вам необходимо сделать, это ввести рекомендуемую максимальную температуру готовки, а также время приготовления, и духовка проделает всю остальную работу сама, сэкономив вам жизненно важные ресурсы в течение дня: энергию и время.

Духовка будет интеллектуально контролировать и адаптировать температуру в соответствии с рецептом приготовления блюда.

Функция cookControl Plus делает вкус блюда более предсказуемым

Даже при использовании для готовки ингредиентов, указанных в рецепте, найденном в интернете, мы всё равно не можем использовать ту же духовку, которую использовал повар, проводивший онлайн-урок.

Однако, некоторые блюда могут быть очень чувствительны даже к таким тонкостям, и это может кардинально изменить их вкус. Впрочем, функция cookControl Plus, присутствующая в последней линейке духовых шкафов Siemens, позволяет делать настройки, соответствующие типу блюда, которое вы готовите.

Торты? Курица? Пицца? Просто выбирайте на сенсорном TFT-дисплее необходимый тип, подходящий для блюда, которое вы желаете приготовить, введите его вес, и духовка приготовит его в соответствии со всеми тонкостями рецепта. Не нужно больше беспокоиться о настройке духовки. И это делает приготовление пищи более предсказуемым.

Самоочистка при помощи функции activeClean

Функция activeClean позволяет простым нажатием кнопки запускать процесс самоочистки духового шкафа.

Очистка происходит через процесс пиролиза. Он заключается в разогреве духовки до такой температуры, при которой любые остатки пищевых продуктов или жира обугливаются, превращаясь в пепел. И вам остаётся лишь дождаться того времени, когда духовка остынет, и просто вытереть её начисто изнутри!

Духовой шкаф комплектуется решётками, устойчивыми к пиролизу, поэтому в его процессе пострадают лишь пятна грязи и жира.

Равномерная прожарка пищи при помощи функции 4D hotAir

В линейке духовых шкафов от Siemens присутствует функция 4D hotAir, которая равномерно распределяет тепло по духовке.

Это означает, что вне зависимости от того, на какую решётку вы поставите продукты, ваше блюдо будет приготовлено одинаково. Вам больше придётся выбирать между верхней и средней полками.

Сенсорный TFT-дисплей – лёгкость в эксплуатации

Сенсорный дисплей TFT-Touchdisply Plus – это понятный, легко читаемый интерфейс с простой структурой меню, обеспечивающей простую навигацию.

Дисплей станет для вас входом в мир более качественной кулинарии, позволив настраивать свою духовку в соответствии с собственными вкусами.

Смарт-технологий Home Connect от Siemens

Компания Siemens является широко известным производителем с отличной и заслуженной репутацией в области технологий, которая во многом основана на достижениях. И одним из их последних инновационных решений является технология «Home Connect».

Создатели данной технологии предполагают, что вы покупаете не одно устройство производства компании Siemens, а целый ряд бытовых устройств, которые вы затем сможете соединить друг с другом и управлять ими через WiFi, используя приложение для смартфона. И данная цепочка будет включать в себя кофеварки, стиральные машины, холодильники с морозильной камерой, посудомоечные машины и, конечно же, духовые шкафы.

Заключение

Это лишь некоторые из основных функций, которые вы сможете найти в современной линейке духовых шкафов Siemens. Технологии, которые обеспечивают работу духовых шкафов, развиваются достаточно быстрыми темпами.

Поэтому компании-производители стремятся продемонстрировать потребителям, что их современные приборы оснащены достаточным количеством новых крутых «наворотов», на фоне которых старые духовки будут выглядеть несколько доисторическими. У нас нет никаких сомнений, что существует определённая маркетинговая шумиха, разжигающая огонь потребительства, однако всё это также необязательно делает эту шумиху ложной.

Как бы там ни было, будущий облик домашней духовки начинает обретать форму. И совершенно ясно, как она будет выглядеть: автоматизации станет больше, а участия человека – меньше. А все перечисленные выше технологии будут становиться её неотъемлемой частью.