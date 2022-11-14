Написание музыки на заказ от LANET PRODUCTION

Залог успешного у аудитории видео- и аудиоконтента — это комплекс, состоящий интересной идеи, гармоничной картинки (для видео) и грамотно подобранного музыкального сопровождения. И последняя составляющая способна лучше передать настроение ролика, полностью погрузить слушателя в атмосферу видео и сделать контент запоминающимся.
Музыкальное сопровождение сегодня используется не только для фильмов и передач. Компьютерные игры, реклама, ролики в блог и даже стримингового видео также нуждаются в оригинальной аудиодоработке. И поэтому лучше всего, когда созданием музыки занимается профессиональная аудиостудия.
Также написание музыки на заказ часто обходится дешевле, чем покупка стоковой песни. К тому же она будет уникальной и лучшим образом воплотит задумку заказчика в реальность.
Процесс написания музыки включает такие этапы:
- Исходя из идеи и цели будущего ролика или фильма сперва создается музыкальная «основа».
- Далее происходит аранжировка или, попросту говоря, адаптация начального варианта музыки к музыкальным инструментам, темпу, ритму и т. д.
- Сведение подразумевает обработку трека. На этом этапе прорабатывается громкость того или иного инструмента, устраняются частотные конфликты, происходит подбор тональности, уменьшается уровень шума. Так музыка приобретает уже более завершенный вид.
- На финальном этапе — мастеринге — треку обеспечивается качественное звучание. Мастеринг «полирует» и доводит музыку до идеала, после чего она готова к распространению среди слушательской аудитории.
Музыка разных жанров от команды LANET PRODUCTION
Специалисты студии видеопроизводства LANET PRODUCTION помогут вам реализовать любую вашу задумку и дополнить ваш проект оригинальным музыкальным сопровождением. Команда имеет колоссальный опыт, необходимое оборудование и инструменты для создания как песни на заказ, так и треков разных жанров в наилучшем студийном качестве.
В студии вы можете заказать такие услуги звукорежиссера и композитора для создания таких композиций:
- музыки с использованием как одного, так и нескольких инструментов в зависимости от сложности проекта и требования заказчика;
- композиции, которая включает и вокал, и аккомпанемент;
- комплекса различных партий, аккомпанемента, соло и голоса;
- композиции с большим количеством задействованных партий.
Помимо этого, вы можете обратиться к команде для помощи на любой стадии создания трека — как создания его полностью с нуля, так и записи вокала, добавления звуковых эффектов или доработки на этапе сведения и мастеринга.
Сколько стоит создание музыкальной композиции от LANET PRODUCTION
Стоимость услуг зависит от сложности и масштаба проекта: стиля музыки, хронометража, необходимости в вокальном сопровождении. Зависимо от ваших потребностей, вы можете выбрать пакет с почасовой фиксированной оплатой или же подобрать индивидуальный перечень услуг по договорной цене.
Обращайтесь к команде LANET PRODUCTION, и уже в скором времени ваш проект обретет новое звучание!
Киев, просп. Победы, 107
lanetproduction@lanet.ua
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