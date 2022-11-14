Написание музыки на заказ от LANET PRODUCTION

Залог успешного у аудитории видео- и аудиоконтента — это комплекс, состоящий интересной идеи, гармоничной картинки (для видео) и грамотно подобранного музыкального сопровождения. И последняя составляющая способна лучше передать настроение ролика, полностью погрузить слушателя в атмосферу видео и сделать контент запоминающимся.

Музыкальное сопровождение сегодня используется не только для фильмов и передач. Компьютерные игры, реклама, ролики в блог и даже стримингового видео также нуждаются в оригинальной аудиодоработке. И поэтому лучше всего, когда созданием музыки занимается профессиональная аудиостудия.

Также написание музыки на заказ часто обходится дешевле, чем покупка стоковой песни. К тому же она будет уникальной и лучшим образом воплотит задумку заказчика в реальность.

Процесс написания музыки включает такие этапы:

Исходя из идеи и цели будущего ролика или фильма сперва создается музыкальная «основа». Далее происходит аранжировка или, попросту говоря, адаптация начального варианта музыки к музыкальным инструментам, темпу, ритму и т. д. Сведение подразумевает обработку трека. На этом этапе прорабатывается громкость того или иного инструмента, устраняются частотные конфликты, происходит подбор тональности, уменьшается уровень шума. Так музыка приобретает уже более завершенный вид. На финальном этапе — мастеринге — треку обеспечивается качественное звучание. Мастеринг «полирует» и доводит музыку до идеала, после чего она готова к распространению среди слушательской аудитории.

Музыка разных жанров от команды LANET PRODUCTION

Специалисты студии видеопроизводства LANET PRODUCTION помогут вам реализовать любую вашу задумку и дополнить ваш проект оригинальным музыкальным сопровождением. Команда имеет колоссальный опыт, необходимое оборудование и инструменты для создания как песни на заказ, так и треков разных жанров в наилучшем студийном качестве.

В студии вы можете заказать такие услуги звукорежиссера и композитора для создания таких композиций:

музыки с использованием как одного, так и нескольких инструментов в зависимости от сложности проекта и требования заказчика;

композиции, которая включает и вокал, и аккомпанемент;

комплекса различных партий, аккомпанемента, соло и голоса;

композиции с большим количеством задействованных партий.

Помимо этого, вы можете обратиться к команде для помощи на любой стадии создания трека — как создания его полностью с нуля, так и записи вокала, добавления звуковых эффектов или доработки на этапе сведения и мастеринга.

Сколько стоит создание музыкальной композиции от LANET PRODUCTION

Стоимость услуг зависит от сложности и масштаба проекта: стиля музыки, хронометража, необходимости в вокальном сопровождении. Зависимо от ваших потребностей, вы можете выбрать пакет с почасовой фиксированной оплатой или же подобрать индивидуальный перечень услуг по договорной цене.

Обращайтесь к команде LANET PRODUCTION, и уже в скором времени ваш проект обретет новое звучание!

Киев, просп. Победы, 107

lanetproduction@lanet.ua

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