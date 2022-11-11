Как выбрать блендер: несколько важных советов

Блендеры имеют долгую историю – первые такие приборы были разработаны в Европе и Америке в 30-х годах прошлого века. И на протяжении последних восьми десятилетий важность блендера, как кухонного прибора, неизменно росла.

Первые блендеры были достаточно примитивными – главным образом, это были миксеры для напитков и соковыжималки для фруктов и овощей. Сегодняшние блендеры – многофункциональные и очень продвинутые устройства. Они используются для выполнения множества задач на кухне.

Зачем вам нужен блендер?

Итак, что же такое блендер? Это кухонное оборудование, которое используется для приготовления пюре, смешивания, раздавливания или растирания пищевых продуктов. Блендеры нашли своё применение как на домашних, так и на коммерческих кухнях и обладают широким спектром функций:

Готовят пюре из полутвёрдых продуктов, таких как мясо или овощи.

Измельчают твёрдые пищевые продукты, такие как зерно или семена, в порошок.

Смешивают и перемешивают разные продукты.

Превращают твёрдые продукты в жидкость.

Измельчают лёд и смешивают его с другими ингредиентами, например – с фруктами, йогуртом или молоком, для приготовления напитков и молочных коктейлей.

Измельчают лёд и смешивают его с алкогольными напитками для приготовления коктейлей.

7 факторов, которые следует учитывать при выборе блендера

Если посмотреть на блендеры в интернет-магазине, то в глаза бросается широкое разнообразие моделей, отличающихся друг от друга функциональностью и дизайном. Вот некоторые из основных моментов, которые следует учитывать при выборе блендера, наилучшим образом подходящего именно для вас.

1 Мощность

Основная разница между высокопроизводительными и стандартными блендерами заключается в той мощности, которую они обеспечивают. Стандартные блендеры часто обладают мощностью от 300 до 500 Вт, в то время как высокопроизводительные блендеры могут иметь мощности до 1000 Вт и выше. Погружные блендеры отстают от остальных типов, иногда имея всего 100 Вт. Но есть модели и с хорошей мощностью.

Однако, сама по себе более высокая мощность ещё не гарантирует улучшение консистенции и текстуры смешиваемых ингредиентов. Для этого понадобятся также хорошие лезвия и правильная конструкция, которые определённо играют важную роль.

2 Настройки

Практически все настольные блендеры имеют множество настроек. Это могут быть простые настройки – как, например, возможность выбора из трёх скоростей, а может быть и широкая палитра различных настроек, необходимых для решения различных задач. Для повседневного использования более удобной будет машина, которая предлагает возможность делать предустановки настроек в соответствии с основными целями и задачами, которые вы планируете решать при помощи блендера. Это гораздо лучше, чем машина, которая будет вас заставлять всякий раз разбираться в настройках в процессе её эксплуатации. Наличие широкого диапазона настроек далеко не обязательно, однако это создаст дополнительное удобство.

3 Цена

Если вы ищете блендер, который можно будет использовать периодически, но при этом не располагаете широким бюджетом, то всё также можете выбирать из множества вариантов в категориях стандартных, погружных и персонализированных блендеров. Вполне возможно найти блендер по доступной цене, который сможет удовлетворить некоторые ваши основные потребности. Если же вы намерены использовать свой блендер относительно часто, к тому же планируете использовать его для приготовления более сложных блюд или вам важна консистенция ваших супов и коктейлей, то и дополнительные затраты на покупку высококачественного, мощного блендера, вероятно, окупятся.

Профессиональные блендеры не только обеспечивают лучшие результаты и предлагают большее количество вариантов использования, но также изготавливаются из более долговечных материалов и, соответственно, служат дольше. Поэтому дополнительные авансовые расходы могут избавить вас от необходимости выкладывать деньги на покупку нового блендера через год или два.

Хороший блендер также позволит экономить деньги в долгосрочной перспективе. К примеру, если у вас есть привычка каждый день после тренировки покупать себе смузи, блендер, который вы сможете использовать для их приготовления дома, окупится довольно быстро. Если вы начнёте чаще готовить дома супы и соусы, которые вы привыкли покупать в ресторанах, вы также сможете неплохо сэкономить деньги.

4 Простота очистки

Чем больше деталей в вашем блендере – тем больше времени вы будете тратить на его очистку. Если вы решили купить себе блендер с большим контейнером, он может не помещаться в бак посудомоечной машины. Как следствие вам придётся мыть его в ручную всякий раз после использования. Контейнеры, используемые в блендерах, рассчитанных на приготовление одной порции, обычно можно мыть в посудомоечной машине. Поэтому их можно просто бросать в бак посудомоечной машины вместе с другими чашками. А погружные блендеры – одни из самых простых моделей в плане ухода.

Обычные и высокопроизводительные блендеры – это те модели, при эксплуатации которых вам придётся прилагать несколько больше усилий в процессе их очистки. Обычно их мытьё всё же не отнимает слишком много времени. Но если сама мысль о необходимости мыть блендер вручную после каждого использования мешает вам использовать его более активно, тогда лучше искать блендер с контейнером, пригодным для мытья в посудомоечной машине.

5 Долговечность

Покупка блендера, которые прослужит вам долгие годы, избавит от дополнительных расходов на его замену. Если вы подбираете блендер, способный прослужить долгие годы, то советуем искать модель, на которую даётся гарантия. На многие высокопроизводительные блендеры предлагается гарантия на несколько лет, а в некоторых случаях – даже пожизненная гарантия на детали. Вам также следует изучить репутацию бренда, выпустившего блендер. Так вы убедитесь, что он известен в качестве производителя блендеров, способных прослужить долго. Изучение отзывов пользователей часто также даёт неплохое представление о том, чего стоит ожидать от блендера.

6 Эстетика

Для некоторых покупателей внешний вид блендера может быть не важным. Однако, другим – хочется найти что-то красивое. Многие модели блендеров создавались с учётом хотя бы некоторой эстетики (даже если это и не было самым важным соображением создателей). Множество моделей представлено в различных цветах, поэтому вы можете выбрать свой любимый или подобрать блендер к другим кухонным приборам.

7 Материал контейнера

Контейнеры блендеров обычно изготавливаются из стекла, пластика или нержавеющей стали. Стеклянные контейнеры – тяжелее, однако они отличаются более высокой стабильностью в сравнении с двумя другими типами контейнеров. Недостатком стеклянных контейнеров является то, что из них сложнее выливать жидкие продукты. В то же время пластиковые контейнеры часто более подвержены царапинам и имеют тенденцию вбирать в себя запахи измельчённой пищи.

Контейнеры из нержавеющей стали красивы, но через них не видно смешиваемой пищи, что затрудняет проверку консистенции жидкости.

Заключение

Выбор блендеров – чрезвычайно широк. То, какой из них подойдёт наилучшим образом именно вам – во многом зависит от целей и режима использования. Многие покупатели, раскошелившиеся на приобретение более дорогих моделей, довольны своим выбором, и твёрдо уверены в том, что дополнительные затраты того стоят. При этом другие, кто не использует свои блендеры так часто или применяет их лишь для решения простых задач, точно так же довольны блендерами более доступных брендов. Если вы знаете, что необходимо именно вам, и понимаете, чего вы ожидаете от своего блендера, то смело отправляйтесь в магазин. Вы сможете легко найти именно ту модель, которая удовлетворит ваши запросы.