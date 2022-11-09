В Украине разрешили ретрансляцию ещё 10 иностранных телеканалов, в том числе – эротического

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания дополнил Перечень ретранслируемых программ иностранных телерадиоорганизаций. Это произошло на заседании 3 ноября.

В Перечень добавлены следующие каналы:

Deutsche Welle (английская версия).

Deutsche Welle (немецкая версия).

France

Sea TV.

CBS Reality.

Jim Jam.

Fox.

Fox Life.

Trace Sports Stars.

Blue Hustler.

До 16 ноября включительно правообладатели могут подать документы для включения Нацсоветом их каналов в новый адаптированный список.

В настоящее время Список программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых в Украине, насчитывает 84 зарубежных телеканала.

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Напомним, 15 сентября Нацсовет обнародовал новый перечень иностранных телеканалов, которые разрешено распространять на территории Украины. В нем вместо 185 было всего 49 каналов. 29 сентября в этот перечень было добавлено 18 телепрограмм. На заседании 6 октября регулятор дополнил список ещё семью каналами.