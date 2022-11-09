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В Украине разрешили ретрансляцию ещё 10 иностранных телеканалов, в том числе – эротического

НовостиТелевидение

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания дополнил Перечень ретранслируемых программ иностранных телерадиоорганизаций. Это произошло на заседании 3 ноября.

В Перечень добавлены следующие каналы:

  • Deutsche Welle (английская версия).
  • Deutsche Welle (немецкая версия).
  • France
  • Sea TV.
  • CBS Reality.
  • Jim Jam.
  • Fox.
  • Fox Life.
  • Trace Sports Stars.
  • Blue Hustler.

До 16 ноября включительно правообладатели могут подать документы для включения Нацсоветом их каналов в новый адаптированный список.

В настоящее время Список программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых в Украине, насчитывает 84 зарубежных телеканала.

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Напомним, 15 сентября Нацсовет обнародовал новый перечень иностранных телеканалов, которые разрешено распространять на территории Украины. В нем вместо 185 было всего 49 каналов. 29 сентября в этот перечень было добавлено 18 телепрограмм. На заседании 6 октября регулятор дополнил список ещё семью каналами.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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