В Украине разрешили ретрансляцию ещё 10 иностранных телеканалов, в том числе – эротического

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания дополнил Перечень ретранслируемых программ иностранных телерадиоорганизаций. Это произошло на заседании 3 ноября.
В Перечень добавлены следующие каналы:
- Deutsche Welle (английская версия).
- Deutsche Welle (немецкая версия).
- France
- Sea TV.
- CBS Reality.
- Jim Jam.
- Fox.
- Fox Life.
- Trace Sports Stars.
- Blue Hustler.
До 16 ноября включительно правообладатели могут подать документы для включения Нацсоветом их каналов в новый адаптированный список.
В настоящее время Список программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых в Украине, насчитывает 84 зарубежных телеканала.
Напомним, 15 сентября Нацсовет обнародовал новый перечень иностранных телеканалов, которые разрешено распространять на территории Украины. В нем вместо 185 было всего 49 каналов. 29 сентября в этот перечень было добавлено 18 телепрограмм. На заседании 6 октября регулятор дополнил список ещё семью каналами.