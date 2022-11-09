Этот месяц в истории технологий: Ноябрь
Предлагаем читателям Mediasat оглянуться назад и вспомнить некоторые выдающиеся даты в истории развития технологий, которые приходятся на последний месяц осени. Как оказалось, ноябрь не очень богат на интересные события. Однако именно в этом месяце Microsoft выпустила один из своих самых известных продуктов. Подробности ищите ниже.
Основана Lenovo
Компания Lenovo, которая сегодня является ведущим производителем компьютерной техники, была основана в Пекине одиннадцатью инженерами 1 ноября 1984 года. Тогда она называлась Legend. В 2012 году компания Lenovo обошла по объемам продаж своих товаров компанию Hewlett-Packard – бывшего мирового лидера в этой сфере.
Через 20 лет после основания компания Legend сменила имя на Lenovo: часть «Le» в нем указывает на первое название, а «Novo» означает «новый». Новое название пришлось выбрать из-за того, что один из основателей компании – Ян Юаньцин – решил расширить деятельность фирмы за пределы Китая, но бренд Legend уже широко использовался разными компаниями по всему миру. За год компания, практически неизвестная вне КНР, приобрела подразделение IBM PC за 1.27 миллиарда долларов и вскоре стала всемирно известной.
Выпущен браузер Mozilla Firefox 1.0
Компания Mozilla запускает web-браузер, который может достойно конкурировать с Internet Explorer. Браузер Firefox 1.0 был разработан компанией Mozilla, закрывшей проект Netscape Navigator, чтобы развивать браузеры с открытым кодом.
Браузер, созданный на движке с макетом Gecko, стал доступным для Windows, Mac и Linux. В конце концов он уже является стандартным браузером в текущих версиях Ubuntu. Когда была выпущена версия браузера 3.5, он установил новый мировой рекорд загрузок.
В настоящее время Firefox принадлежит 1/5 рынка браузеров.
Microsoft выпускает Windows
20 ноября 1985 года компания Microsoft начала продавать Windows 1.0, который тогда был новой операционной системой. С момента первых сообщений о начале разработки новой операционной системы в 1983 году до ее реального выпуска прошло два года.
К моменту начала разработки новой ОС она имела рабочее название «Менеджер интерфейсов». Однако, в конце концов, было решено назвать ее «Windows» – отталкиваясь от выпрыгивающих на экране компьютера окон. Выпадающие меню, полосы прокрутки, пиктограммы и диалоговые окна сделали программы легкими для изучения и использования. Windows 1.0 продавалась в комплекте с несколькими программами, включая программу управления файлами MS DOS, Paint, Windows Writer, Блокнот, Калькулятор, Календарь, Картотеку, часы и игру Reversi.
На тот момент компании Microsoft и Apple Computer были конкурентами, шедшими «ноздря в ноздрю». Первоначально несколько функций Windows напоминали интерфейс Macintosh. В итоге компании Microsoft пришлось изменить многие из них, включая использование перекрывающихся окон. От перекрывающихся окон решили отказаться, несмотря на то, что они поддерживаются механизмом графического интерфейса пользователя. Вместо этого начал применяться плиточный подход Microsoft.
По данным Microsoft, для работы ОС Windows 1.0 требовалось минимум 256 килобайтов свободного пространства, два двухсторонних дисковода для гибких дисков и графический адаптер. Жесткий диск и 512 КБ памяти были рекомендованы для запуска нескольких программ или при использовании DOS версии 3.0 или выше.
Посмотрите рекламное видео от Microsoft, подготовленное к запуску Windows 1.0.
Разработка фонографа
Имя Томаса Эдисона широко известно благодаря обилию изобретений. Одним из его наиболее революционных изобретений стал фонограф – устройство, записывающее звук для его последующего воспроизведения. Правда, это изобретение Эдисон сделал из-за… ошибки.
На самом деле, ученый искал возможность записывать телефонные звонки в своей лаборатории в Мело-Парк. Проведенные им эксперименты показали, что если вы произведете запись звуковых колебаний в виде волны, затем отобразите их на восковом цилиндре, а потом воспроизведите с помощью стилуса, вы можете имитировать оригинальный звук. Этот метод до сих пор остается основой всех технологий звукозаписи и производства носителей звука, в частности, звуковой волновой формы.
Устройство, которое Эдисон представил во время своей презентации, было далеким от того, каким мы сегодня представляем проигрыватель. Лишь после того, как в 1880-х годах был изобретен графофон, а в 1890-х – плоские пластинки, фонограф начал принимать те формы, которые возникают в нашем воображении, когда мы думаем о прослушивании White Album от The Beatles.
Во время презентации своего изобретения Эдисон продемонстрировал, как он воспроизводит популярную песенку Mary Had a Little Lamb. Фонограф считается одним из величайших творений Эдисона. Вместе с другими изобретениями, кинокамерой и электрической лампочкой, Эдисон начал эру аудио, видео и медиа в целом.
Первое подключение ARPANET
ARPANET была едва ли не самой первой компьютерной сетью, разработанной Джозефом Карлом Робертом Ликлайдером, Робертом Тейлором и другими исследователями, работавшими в Агентстве передовых исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Сеть объединила компьютер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе с компьютером Стэнфордского научно-исследовательского института, Менло-Парк, Калифорния.
В 1973 году правительство США поручило Уинтону Серфу и Роберту Э. Кану создать национальную компьютерную сеть для нужд военного, правительственного и институционального использования. Сеть использовала технологии коммутации пакетов, контроля потока и отказоустойчивости, разработанные создателями ARPANET.
Историки считают эту всемирную сеть зародышем Интернета.
Премьера фильма «Рокки»
Премьера оригинального фильма «Рокки» состоялась в Нью-Йорке. Фильм об аутсайдере Рокки Бальбоа по сценарию Сильвестра Сталлоне (который и сыграл в нем главную роль) был снят за 28 дней и имел бюджет 1.1 миллиона долларов.
В этот день фильм впервые вышел на экраны в Нью-Йорке, затем прошел в кинотеатрах по всей территории США. Лента имела огромные кассовые сборы, став самым кассовым фильмом 1976 года. Картина имела один из самых высоких показателей доходности среди фильмов, когда-либо созданных. Фильм получил 10 номинаций на премию «Оскар», включая лучшую мужскую роль и самый лучший оригинальный сценарий для тогда малоизвестного Сталлоне. В конце концов он получил 3 премии «Оскар», включая награду за лучший фильм, и принес Сталлоне статус звезды Голливуда.
Сегодня, когда со дня премьеры фильма прошло более 45 лет, он считается классикой кино и до сих пор считается одним из лучших фильмов в спортивном жанре.
Выпущена «История игрушек»
22 ноября 1995 года состоялась премьера «Истории игрушек». Лента стала первым совместным проектом компаний Pixar и Disney, а также первым полнометражным анимационным художественным фильмом.
Сюжет «Истории игрушек» построен вокруг соперничества между ковбоем Вуди – любимой игрушкой мальчика по имени Энди и Баззом Лайтером – новой блестящей игрушкой-космонавтом, которую Энди получил в подарок на свой день рождения. Лауреат премии Оскар Том Хэнкс озвучил Вуди, а Тим Аллен стал голосом Базза.
Процесс создания «Истории игрушек» начался в январе 1991 года и длился достаточно долго. Работникам Pixar пришлось рисовать, делать фигурки и выполнять другую финальную работу. При этом все делалось на компьютере. Эта современная анимация создает яркий трехмерный мир, наполненный цветами и движениями, где игрушки передвигаются и оживают словно люди.
После выхода на экраны «История игрушек» имела огромный успех. Лента собрала в национальном прокате более 192 миллионов долларов и 358 миллионов в мировом прокате. Аниматор Джон Лассетер получил специальную награду«Оскар» за руководство командой Pixar в процессе создания «Истории игрушек».
«История игрушек» также стала первым анимационным фильмом, получившим номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.