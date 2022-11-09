Этот месяц в истории технологий: Ноябрь

20 ноября 1985 года компания Microsoft начала продавать Windows 1.0, который тогда был новой операционной системой. С момента первых сообщений о начале разработки новой операционной системы в 1983 году до ее реального выпуска прошло два года.

К моменту начала разработки новой ОС она имела рабочее название «Менеджер интерфейсов». Однако, в конце концов, было решено назвать ее «Windows» – отталкиваясь от выпрыгивающих на экране компьютера окон. Выпадающие меню, полосы прокрутки, пиктограммы и диалоговые окна сделали программы легкими для изучения и использования. Windows 1.0 продавалась в комплекте с несколькими программами, включая программу управления файлами MS DOS, Paint, Windows Writer, Блокнот, Калькулятор, Календарь, Картотеку, часы и игру Reversi.

На тот момент компании Microsoft и Apple Computer были конкурентами, шедшими «ноздря в ноздрю». Первоначально несколько функций Windows напоминали интерфейс Macintosh. В итоге компании Microsoft пришлось изменить многие из них, включая использование перекрывающихся окон. От перекрывающихся окон решили отказаться, несмотря на то, что они поддерживаются механизмом графического интерфейса пользователя. Вместо этого начал применяться плиточный подход Microsoft.

По данным Microsoft, для работы ОС Windows 1.0 требовалось минимум 256 килобайтов свободного пространства, два двухсторонних дисковода для гибких дисков и графический адаптер. Жесткий диск и 512 КБ памяти были рекомендованы для запуска нескольких программ или при использовании DOS версии 3.0 или выше.

Посмотрите рекламное видео от Microsoft, подготовленное к запуску Windows 1.0.