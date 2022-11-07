В Кении запустили связь пятого поколения

Кенийский оператор телекоммуникаций Safaricom запустил на коммерческой основе услуги скоростного мобильного доступа в интернет по технологии 5G. Таким образом он стал первым оператором в стране, предоставляющим такие услуги. Больше того – компания стала первым оператором в Восточной Африке, предоставляющим услуги мобильного интернета 5G.

Объявление о начале предоставления оператором услуг 5G WiFi появилось в то время, когда оператор пытается расширить проникновение своих оптико-волоконных сетей, объединяющих 200 000 домохозяйств.

Запуск технологии 5G компанией стал возможным благодаря успешным тестам, проводимым компанией в первой половине текущего года. При этом компания Safaricom также была первой, кто проводил подобные тесты в Кении.

Для строительства 5G-сети компания Safaricom, чей бизнес в сфере предоставления услуг доступа в интернет является одним из наиболее быстро растущих, использовала оборудование производства Nokia и Huawei.

- Реклама -

Как сообщили в пресс-службе Safaricom, клиенты компании, проживающие на территориях, готовых к запуску технологии 5G, могут получить доступ к услуге 5G WiFi, приобретя у оператора 5G-совместимый роутер и заключив соответствующий контракт сроком до 36 месяцев.

В настоящее время компания Safaricom имеет на территории Кении 35 активных базовых станций 5G, расположенных в таких городах как Найроби, Кисуму, Киссии, Какамега и Момбаси. До марта 2023 оператор планирует расширить количество таких базовых станций до 200.

Компания Safaricom была основана в 1997 году, и сегодня она частично принадлежит южноафриканской компании Vodacom, а частично – британской Vodafone. Недавно компания вышла на рынок мобильной связи Эфиопии, запустив в начале октября мобильные услуги в столице этой страны.

Напомним, недавно эксперты протестировали скорость 5G на iPhone 14 Pro и получили впечатляющие результаты.