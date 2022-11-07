UARU

UARU

В Кении запустили связь пятого поколения

НовостиТелеком

Кенийский оператор телекоммуникаций Safaricom запустил на коммерческой основе услуги скоростного мобильного доступа в интернет по технологии 5G. Таким образом он стал первым оператором в стране, предоставляющим такие услуги. Больше того – компания стала первым оператором в Восточной Африке, предоставляющим услуги мобильного интернета 5G.

Объявление о начале предоставления оператором услуг 5G WiFi появилось в то время, когда оператор пытается расширить проникновение своих оптико-волоконных сетей, объединяющих 200 000 домохозяйств.

Запуск технологии 5G компанией стал возможным благодаря успешным тестам, проводимым компанией в первой половине текущего года. При этом компания Safaricom также была первой, кто проводил подобные тесты в Кении.

Для строительства 5G-сети компания Safaricom, чей бизнес в сфере предоставления услуг доступа в интернет является одним из наиболее быстро растущих, использовала оборудование производства Nokia и Huawei.

- Реклама -

Как сообщили в пресс-службе Safaricom, клиенты компании, проживающие на территориях, готовых к запуску технологии 5G, могут получить доступ к услуге 5G WiFi, приобретя у оператора 5G-совместимый роутер и заключив соответствующий контракт сроком до 36 месяцев.

В настоящее время компания Safaricom имеет на территории Кении 35 активных базовых станций 5G, расположенных в таких городах как Найроби, Кисуму, Киссии, Какамега и Момбаси. До марта 2023 оператор планирует расширить количество таких базовых станций до 200.

Компания Safaricom была основана в 1997 году, и сегодня она частично принадлежит южноафриканской компании Vodacom, а частично – британской Vodafone. Недавно компания вышла на рынок мобильной связи Эфиопии, запустив в начале октября мобильные услуги в столице этой страны.

Напомним, недавно эксперты протестировали скорость 5G на iPhone 14 Pro и получили впечатляющие результаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Укртелеком» модернизировал сеть в Одессе: теперь скорость интернета достигает 1 Гбит/с

«Укртелеком» завершил модернизацию сети связи в Одессе, а абоненты оператора переведены на современную телекоммуникационную инфраструктуру.
Новости

Уязвимость Wi-Fi позволяет «заглядывать» сквозь стены: почему это опасно?

Группа исследователей из Университета Ватерлоо прикрепила к дрону устройство, способное использовать уязвимости сетей Wi-Fi, позволяющих видеть сквозь стены.
Новости

Kyivstar начал переход с SMS на RCS

Kyivstar начал предоставлять своим бизнес-клиентам услуги по обмену текстовыми сообщениями по протоколу Rich Communication Services (RCS)
Новости

Британца осудили за нелегальное распространение спортивного контента

Мужчина, управлявший сетью, предлагавшей нелегальный доступ к просмотру футбольных матчей, приговорен к восьми месяцам тюремного заключения условно.
Новости

То что надо для Украины: солнечный свет может заменить технологию Wi-Fi

Команда ученых из Саудовской Аравии разработала менее энергозатратное решение, которое может использовать солнечный свет вместо традиционного Wi-Fi.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить