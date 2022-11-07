Kyivstar начал переход с SMS на RCS

Украинский мобильный оператор Kyivstar ввел новую услугу для бизнес-клиентов – возможность осуществлять массовую рассылку текстовых сообщений, используя технологию Rich Communication Services (RCS) от компании Google.

По сравнению с SMS, эта технология позволяет посылать значительно большие объемы текста, добавляя к сообщениям видео, изображения и аудиофайлы, а также использовать другие функции VAS.

В 2008 году в GSMA был разработан новый стандарт протокола связи, который должен заменить SMS. Протокол RCS позволяет абонентам мобильных операторов связываться с тем же количеством мессенджеров, что и услуга обмена сообщениями. Мобильный оператор может предложить своим клиентам новый тип рассылки вместо привычной услуги SMS для бизнеса.

Среди главных преимуществ протокола RCS:

возможность отправлять более длинные текстовые сообщения;

возможность обмениваться изображениями, аудио, видео и другими файлами;

возможность использования чат-ботов для мгновенного общения с клиентами и обратной связи в отношении продуктов и услуг;

наличие функции карусели для показа нескольких товаров в одном сообщении, а также удобных кнопок перехода на сайт, QR-кодов;

аналитика бренда с сообщениями о прочтении и статистике приобретения товаров и услуг клиентов.

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В мае на конференции Google I/O прозвучала информация о том, что только в Google Messages более 500 миллионов пользователей ежемесячно использует протокол RCS. И, как вы, наверное, уже знаете, недавно была проведена мощная промо кампания, направленная на популяризацию протокола RCS. Упорно призывают принять этот протокол и компанию Apple, что позволит унифицировать коммуникацию между пользователями устройств Apple и устройств на базе ОС Android.