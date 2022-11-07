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Kyivstar начал переход с SMS на RCS

НовостиТелеком

Украинский мобильный оператор Kyivstar ввел новую услугу для бизнес-клиентов – возможность осуществлять массовую рассылку текстовых сообщений, используя технологию Rich Communication Services (RCS) от компании Google.

По сравнению с SMS, эта технология позволяет посылать значительно большие объемы текста, добавляя к сообщениям видео, изображения и аудиофайлы, а также использовать другие функции VAS.

В 2008 году в GSMA был разработан новый стандарт протокола связи, который должен заменить SMS. Протокол RCS позволяет абонентам мобильных операторов связываться с тем же количеством мессенджеров, что и услуга обмена сообщениями. Мобильный оператор может предложить своим клиентам новый тип рассылки вместо привычной услуги SMS для бизнеса.

Среди главных преимуществ протокола RCS:

  • возможность отправлять более длинные текстовые сообщения;
  • возможность обмениваться изображениями, аудио, видео и другими файлами;
  • возможность использования чат-ботов для мгновенного общения с клиентами и обратной связи в отношении продуктов и услуг;
  • наличие функции карусели для показа нескольких товаров в одном сообщении, а также удобных кнопок перехода на сайт, QR-кодов;
  • аналитика бренда с сообщениями о прочтении и статистике приобретения товаров и услуг клиентов.
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В мае на конференции Google I/O прозвучала информация о том, что только в Google Messages более 500 миллионов пользователей ежемесячно использует протокол RCS. И, как вы, наверное, уже знаете, недавно была проведена мощная промо кампания, направленная на популяризацию протокола RCS. Упорно призывают принять этот протокол и компанию Apple, что позволит унифицировать коммуникацию между пользователями устройств Apple и устройств на базе ОС Android.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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