Будут работать даже при отсутствии электричества: в Украине создают публичные Wi-Fi точки

Польша планирует передать Украине более 1500 терминалов, необходимых для создания постоянных точек доступа к сети Интернет.

Издание Forbes сообщило, что в Украине будут созданы публичные точки доступа Wi-Fi с помощью терминалов Tesla Powerwall и Starlink. Авторы публикации ссылаются на слова министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Такая программа должна быть реализована в кратчайшие сроки, чтобы дать проживающим на освобожденных территориях украинцам возможность общаться со своими родными, находиться в курсе событий, пока на этих территориях будут продолжены работы по восстановлению постоянной связи.

Кроме того, предусмотрено создание специальных зон, где все желающие могут воспользоваться подключением к Интернету во время аварийного отключения электроэнергии.

Поэтому сначала Министерство цифровой трансформации Украины планирует открытие тестовых точек. Они должны заработать уже в ноябре.

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После завершения тестирования системы, терминалы Starlink будут использоваться для постоянной связи и получения оперативной информации по всей территории Украины.

Польша планирует оказать помощь, которая позволит удовлетворить потребность Украины в терминалах. Соседняя страна планирует передать значительную часть необходимого оборудования – 1.5 тысяч терминалов.

«Мы хотим обеспечить страну защищенными точками надежной связи, чтобы люди могли общаться со всем миром в любой ситуации. В частности, мы рассматриваем возможность использования терминалов Tesla Powerwall и Starlink, которые обеспечат возможность запуска в Украине таких точек публичного подключения, способных работать вне зависимости от мощных сетей», – подчеркнул Михаил Федоров.

Ранее мы сообщали, что спутниковый Интернет Starlink появится на 30 украинских судах.