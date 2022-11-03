UARU

UARU

Будут работать даже при отсутствии электричества: в Украине создают публичные Wi-Fi точки

НовостиИнтернетТелеком
Польша планирует передать Украине более 1500 терминалов, необходимых для создания постоянных точек доступа к сети Интернет.

Издание Forbes сообщило, что в Украине будут созданы публичные точки доступа Wi-Fi с помощью терминалов Tesla Powerwall и Starlink. Авторы публикации ссылаются на слова министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Такая программа должна быть реализована в кратчайшие сроки, чтобы дать проживающим на освобожденных территориях украинцам возможность общаться со своими родными, находиться в курсе событий, пока на этих территориях будут продолжены работы по восстановлению постоянной связи.

Кроме того, предусмотрено создание специальных зон, где все желающие могут воспользоваться подключением к Интернету во время аварийного отключения электроэнергии.

Поэтому сначала Министерство цифровой трансформации Украины планирует открытие тестовых точек. Они должны заработать уже в ноябре.

- Реклама -

После завершения тестирования системы, терминалы Starlink будут использоваться для постоянной связи и получения оперативной информации по всей территории Украины.

Польша планирует оказать помощь, которая позволит удовлетворить потребность Украины в терминалах. Соседняя страна планирует передать значительную часть необходимого оборудования – 1.5 тысяч терминалов.

«Мы хотим обеспечить страну защищенными точками надежной связи, чтобы люди могли общаться со всем миром в любой ситуации. В частности, мы рассматриваем возможность использования терминалов Tesla Powerwall и Starlink, которые обеспечат возможность запуска в Украине таких точек публичного подключения, способных работать вне зависимости от мощных сетей», – подчеркнул Михаил Федоров.

Ранее мы сообщали, что спутниковый Интернет Starlink появится на 30 украинских судах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

То что надо для Украины: солнечный свет может заменить технологию Wi-Fi

Команда ученых из Саудовской Аравии разработала менее энергозатратное решение, которое может использовать солнечный свет вместо традиционного Wi-Fi.
Новости

SpaceX осуществила успешный запуск европейского спутника связи

Компания SpaceX осуществила успешный запуск телекоммуникационного спутника Hotbird 13G в рамках своей 51-й миссии в текущем году.
Новости

Чемпионат мира по футболу-2022: где смотреть в Украине?

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится Чемпионат мира по футболу 2022 года. Все матчи чемпионата покажут Суспільне и MEGOGO.
Новости

Нидерландский владелец «Киевстара» хочет уйти из России, продав оператора Beeline

У компанії зазначили, що наразі триває підготовка до «продажу на конкурентній основі» активу, що працює в Росії під торговою маркою Beeline.
Новости

Intel и Samsung создают «раздвижные» ПК

Рабочая модель устройства, продемонстрированного Samsung Display и Intel, фактически превращает 13-дюймовый планшет в 17-дюймовый монитор с гибким дисплеем.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить