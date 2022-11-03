UARU

UARU

SpaceX осуществила успешный запуск европейского спутника связи

НовостиСпутниковая связь
Запуск последнего из спутников серии Hotbird от компании Eutelsat – 13G – произведен 3 ноября с мыса Канаверал.

Компания SpaceX осуществила успешный запуск спутника Hotbird 13G в рамках своей 51-й миссии в текущем году. Спутник весом 4500 кг запущен на борту ракеты Falcon 9 с площадки Космического стартового комплекса 40 на Станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, США. Hotbird 13G был создан компанией Airbus Defence and Space для совместной эксплуатации Европейского космического агентства и Eutelsat.

Что собой представляет спутник Hotbird 13G

Если говорить двумя словами, то Hotbird 13G компании Eutelsat – это телекоммуникационный спутник. Hotbird 13G является одним из двух идентичных космических аппаратов, предназначенных для замены трех старых спутников связи. Другой аналогичный спутник называется Hotbird 13F и был запущен ракетой Falcon 9 в середине октября 2022 года. Оба спутника будут предоставлять услуги на территории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Прогнозируемый срок эксплуатации спутника – 15 лет. Он должен заменить на орбите спутники Hotbird 8, 9, 10 (позже переименованные в Eutelsat Hotbird 13B, C и D соответственно), работающие в космосе уже около 14 лет. Благодаря увеличенной емкости в Ku-диапазоне, которую имеют новые спутники Hotbird 13F и 13G, теперь в восточной позиции компании Eutelsat на геостационарной орбите будут работать только два спутника, а не три, как было до сих пор.

- Реклама -

Две солнечные панели, установленные на спутнике, будут производить 22 кВт энергии, что позволит использовать 80 транспондеров Ku-диапазона. Таким образом, благодаря двум спутникам, работающим в одной позиции 13 градусов восточной долготы, общее количество транспондеров Ku-диапазона в ней будет достигать отметки 160.

Два спутника Hotbird будут обеспечивать трансляцию видеоконтента для более чем 160 миллионов домохозяйств в странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

То что надо для Украины: солнечный свет может заменить технологию Wi-Fi

Команда ученых из Саудовской Аравии разработала менее энергозатратное решение, которое может использовать солнечный свет вместо традиционного Wi-Fi.
Новости

Будут работать даже при отсутствии электричества: в Украине создают публичные Wi-Fi точки

Польша планирует передать Украине более 1500 терминалов, необходимых для создания постоянных точек доступа к сети Интернет.
Новости

Чемпионат мира по футболу-2022: где смотреть в Украине?

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится Чемпионат мира по футболу 2022 года. Все матчи чемпионата покажут Суспільне и MEGOGO.
Новости

Нидерландский владелец «Киевстара» хочет уйти из России, продав оператора Beeline

У компанії зазначили, що наразі триває підготовка до «продажу на конкурентній основі» активу, що працює в Росії під торговою маркою Beeline.
Новости

Intel и Samsung создают «раздвижные» ПК

Рабочая модель устройства, продемонстрированного Samsung Display и Intel, фактически превращает 13-дюймовый планшет в 17-дюймовый монитор с гибким дисплеем.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить