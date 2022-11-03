SpaceX осуществила успешный запуск европейского спутника связи

Запуск последнего из спутников серии Hotbird от компании Eutelsat – 13G – произведен 3 ноября с мыса Канаверал.

Компания SpaceX осуществила успешный запуск спутника Hotbird 13G в рамках своей 51-й миссии в текущем году. Спутник весом 4500 кг запущен на борту ракеты Falcon 9 с площадки Космического стартового комплекса 40 на Станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, США. Hotbird 13G был создан компанией Airbus Defence and Space для совместной эксплуатации Европейского космического агентства и Eutelsat.

Что собой представляет спутник Hotbird 13G

Если говорить двумя словами, то Hotbird 13G компании Eutelsat – это телекоммуникационный спутник. Hotbird 13G является одним из двух идентичных космических аппаратов, предназначенных для замены трех старых спутников связи. Другой аналогичный спутник называется Hotbird 13F и был запущен ракетой Falcon 9 в середине октября 2022 года. Оба спутника будут предоставлять услуги на территории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Прогнозируемый срок эксплуатации спутника – 15 лет. Он должен заменить на орбите спутники Hotbird 8, 9, 10 (позже переименованные в Eutelsat Hotbird 13B, C и D соответственно), работающие в космосе уже около 14 лет. Благодаря увеличенной емкости в Ku-диапазоне, которую имеют новые спутники Hotbird 13F и 13G, теперь в восточной позиции компании Eutelsat на геостационарной орбите будут работать только два спутника, а не три, как было до сих пор.

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Две солнечные панели, установленные на спутнике, будут производить 22 кВт энергии, что позволит использовать 80 транспондеров Ku-диапазона. Таким образом, благодаря двум спутникам, работающим в одной позиции 13 градусов восточной долготы, общее количество транспондеров Ku-диапазона в ней будет достигать отметки 160.

Два спутника Hotbird будут обеспечивать трансляцию видеоконтента для более чем 160 миллионов домохозяйств в странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.