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YouTube начал продавать подписки на сторонние стриминговые сервисы

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Paramount+, Starz, AMC+, Showtime и ViX+ среди сервисов, на которые можно оформить подписку через YouTube.

YouTube анонсировал новую услугу «Праймтайм каналы» (Primetime Channels), позволяющую пользователям подписываться и просматривать контент сторонних стриминговых сервисов.

Ранняя версия Primetime Channels доступна только пользователям в Соединенных Штатах. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти в центр Фильмы и ТВ (YouTube Movies & TV), где будет доступно более 30 дополнительных сервисов. Также заявляется, что со временем будут появляться дополнительные службы, в частности, NBA League Pass. Позже планируется расширить функциональные возможности и вывести Primetime Channels на международный рынок.

YouTube уже продает и предоставляет в аренду фильмы и телешоу от разных партнеров, а новый продукт расширяет возможности в сфере стриминговых услуг.

Отдельно отмечается, что новая услуга не позволяет оформить подписку на топовые онлайн-платформы, такие как Netflix, Disney+, Hulu или HBO Max.

Ниже приведён полный список служб, доступных для подписки в Primetime Channels:

YouTube Primetime Channels

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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