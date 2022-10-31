Как выбрать ноутбук: 8 важных факторов

За последние десять лет на рынке лэптопов произошли существенные изменения. Сегодня ноутбуки массово используются не только в профессиональной среде, но также дома и в школе.

Ноутбук более не является предметом роскоши – сегодня он стал неотъемлемой частью нашей жизни. Являясь достаточно компактным для ношения в сумке на плече (или в руке), ноутбук обладает достаточными ресурсами для запуска мощных компьютерных программ. Поэтому сегодня он является лучшим гаджетом для работы и игр как в дороге, так и дома.

Ноутбуки не являются универсальными устройствами, созданными для выполнения одних и тех же задач – поэтому они могут иметь различную конфигурацию. Исходя из этого, при выборе ноутбука с подходящими функциями нужно учитывать несколько важных факторов.

1 ОЗУ

ОЗУ (или же оперативная память) – чрезвычайно важный элемент конфигурации любого компьютера, поскольку именно он отвечает за более быстрый доступ к данным, а также за одновременный запуск большего количества приложений. В наши дни обычным пользователям будет достаточно как минимум 8 ГБ ОЗУ. Однако, если вы планируете выполнять на ноутбуке более сложные задачи – такие, например, как редактирование видео, то вам может понадобиться большее количество оперативной памяти – к примеру, 16 ГБ.

Кроме объёма оперативной памяти при выборе типа ОЗУ стоит также обратить внимание на наличие букв DDR в его названии. Эта аббревиатура расшифровывается как Double Data Rate – «двойная скорость передачи данных». А цифра, стоящая за ней, указывает на поколение, к которому относится модуль. Последнее поколение из доступных на данный момент – DDR4. И это – лучший из всех возможных вариантов.

2 Объём хранилища данных

Объём хранилища данных – это не просто вместимость устройства, на котором хранятся данные. Ноутбуки могут комплектоваться устройствами хранения данных различных типов. В большинстве случаев это – жёсткий диск (HDD), являющийся наиболее традиционным хранилищем данных. Он обладает стандартной скоростью, производительностью и имеет стандартный срок эксплуатации. Однако в последнее время производители всё чаще используют в качестве хранилищ данных твердотельные накопители (SSD).

По сравнению с жёсткими дисками они более удобны и надёжны. Например, хранилище SSD менее уязвимо для физических повреждений и прочих негативных факторов. Кроме того, использование SSD положительно влияет на время загрузки приложений и общую производительность системы. Таким образом, вы можете выбирать между SSD и HDD – в зависимости своих от предпочтений.

Если говорить об объёме хранилища данных, то здесь всё зависит исключительно от вашего выбора. Если у вас уже есть в наличии портативный HDD, то достаточно любого объёма хранилища. Подойдёт даже SSD объёмом в 128 ГБ. Это отличный выбор, для тех, кто планирует приобрести ультрабук среднего класса с SSD-накопителем для хранения данных.

В прошлом именно жёсткий диск (HDD) правил бал на рынке компьютерных хранилищ данных. Теперь пришло время правления SSD (твердотельных накопителей). И хотя SSD-накопители всё ещё довольно дорогие, они обеспечивают большую скорость, меньше нагреваются и не производит шума. Если вы думаете о покупке ноутбука для профессиональной работы, то вам следует выбрать вариант с SSD. Однако, если для вас важна ёмкость хранилища и ваш бюджет ограничен, хорошим выбором станет HDD. В конце концов, выбор должен основываться на ваших потребностях.

3 Центральный процессор

Центральный процессор (ЦП), как известно, является сердцем любого компьютера. И лэптопы – не исключение. Процессор играет ключевую роль в производительности ноутбука. Таким образом, правильный выбор процессора очень важен, поэтому предлагаем разобраться в особенностях этого выбора.

Крупнейшими производителями процессоров для компьютеров являются компании Intel и AMD. Соответственно, скорее всего, придётся выбирать между этими двумя брендами. Для сравнения, процессоры AMD дешевле, чем аналогичные процессоры от Intel. Как бы то ни было, всегда лучше иметь дело с процессорами последнего поколения.

Среди процессоров производства компании Intel наибольшим спросом пользуются чипсеты серии «i», которая включает в себя ядра i3, i5, i7 и i9.

Процессоры Core i9 используются в ноутбуках, которым требуется высокая производительность, – это игровые системы, рабочие станции и т.д. Поскольку этот чипсет является процессором премиум-класса, цена на ноутбуки с процессором Core i9 также высока. Так что выбирайте процессор Core i9 лишь в том случае, если вам необходима высочайшая производительность.

используются в ноутбуках, которым требуется высокая производительность, – это игровые системы, рабочие станции и т.д. Поскольку этот чипсет является процессором премиум-класса, цена на ноутбуки с процессором Core i9 также высока. Так что выбирайте процессор Core i9 лишь в том случае, если вам необходима высочайшая производительность. Серия Core i7 обладает производительностью, которую можно назвать средней между сериями Core i5 и Core i9. Если вы не являетесь активным фанатом высокопродуктивных игр высшей категории, но всё же хотите иметь лэптоп со сравнительно хорошей производительностью, это лучший выбор для вас.

обладает производительностью, которую можно назвать средней между сериями Core i5 и Core i9. Если вы не являетесь активным фанатом высокопродуктивных игр высшей категории, но всё же хотите иметь лэптоп со сравнительно хорошей производительностью, это лучший выбор для вас. Серия Core i5 предлагает наилучшее сочетание производительности и качества. Вы можете запросто выбрать этот процессор для повседневного использования. Процессор Core i5 удовлетворит ваши потребности наилучшим образом и не создаст никаких проблем в процессе эксплуатации.

предлагает наилучшее сочетание производительности и качества. Вы можете запросто выбрать этот процессор для повседневного использования. Процессор Core i5 удовлетворит ваши потребности наилучшим образом и не создаст никаких проблем в процессе эксплуатации. Процессор Core i3 является базовым процессором серии «i». Если ваш бюджет не ограничен, мы всегда рекомендуем игнорировать этот тип, выбрав как минимум процессор i5.

Процессоры Intel Pentium и Celeron стоят дешевле, но это отображается на их производительности и качестве работы. Если вы планируете просто блуждать по интернету и читать текстовые файлы – то можете вполне обойтись и такими процессорами. Однако, советуем всё же раскошелиться на как минимум процессор i3.

Процессор Intel Xenon является наиболее мощным в данной категории. Данный процессор предназначен для использования в высокопроизводительных рабочих станциях, системах трёхмерного моделирования и других системах промышленного типа. Разумеется, это очень дорогой процессор.

Компания AMD также является ведущим игроком на данном рынке, где она соперничает с Intel. В ассортименте AMD – много моделей процессоров, которые вполне способны удовлетворить потребности рядового пользователя. Как правило, процессоры производства компании AMD носят название APU (Accelerated Processing Units – Модули ускоренной обработки).

Серия AMD Ryzen является аналогом серии «i» процессоров Intel Core. Серия AMD Ryzen 5000 – новинка в данной категории. Кроме того, существуют серии A, FX и E, предназначенные для простых пользователей.

Если ваш бюджет не слишком велик, советуем выбрать ноутбук, укомплектованный процессором AMD APU. Вы получите хорошую производительность по сравнительно невысокой цене.

4 Порты

В случае с лэптопами порты не являются особо важным фактором. Однако, неплохо иметь на ноутбуке хотя бы основные порты – такие, как USB и Type C. Это избавит вас от необходимости использования дополнительных донглов, которые в противном случае приходится носить вместе с ноутбуком.

Большинство основных моделей снабжены портами USB и HDMI. Порт USB Type-C пригодится для подключения к ноутбуку любых устройств, поддерживающих стандарт USB Type-C, – в частности, универсальных зарядных устройств.

Среди прочих основных портов, которые могут понадобиться при эксплуатации – слоты для SD-карт и разъёмы для подключения наушников.

5 Возможности подключения

Даже в самых простых моделях лэптопов имеется опция подключения к сети Wi-Fi. Однако, на всякий случай всё же стоит проверить наличие такой опции на вашем ноутбуке, поскольку возможность подключения к сети Wi-Fi является важной функцией, которую должны поддерживать все устройства, предназначенные для работы в интернете.

Если вам необходимо иметь более высокий уровень портативности, то стоит подумать о наличии в ноутбуке более широких возможностей выбора типов подключения помимо наиболее распространённого Wi-Fi – таких, в частности, как Bluetooth и NFC.

Если вы часто путешествуете, то стоит выбирать лэптоп с широкими возможностями подключения к сетям передачи данных.

6 Качество экрана

Скорее всего, дорвавшись до своего ноутбука, вы будете ежедневно часами смотреть в его экран! Поэтому стоит позаботиться о качестве экрана. Выбирайте лэптоп с экраном, который не вызывает дискомфорта для глаз.

Также стоит обратить внимание на разрешение экрана. Разрешение Full HD или же 1920×1080 пикселей будет идеальным вариантом, если вы планируете выстраивать на экране ряды иконок/папок, либо смотреть на своём ноутбуке картинки, видео и фильмы. Разрешение HD обеспечит лучший пользовательский опыт касательно всего, что вы видите на экране.

7 Время автономной работы от батареи

Задачи, которые вы будете выполнять на своём ноутбуке, существенно влияют на время автономной работы от батареи. Поэтому не стоит ожидать того, что заявленное производителем время автономной работы всегда будет точно таким, как указано на упаковке. Если ваша работа требует большого количества обработки данных либо вы регулярно транслируете онлайн-видео, то и батарея на вашем устройстве будет разряжаться намного быстрее. Мощность батареи измеряется в миллиампер-часах (мАч) или ватт-часах (Втч). Чем выше будут эти цифры, тем дольше батарея будет держать заряд.

8 Размеры ноутбука

Разумеется, что размеры ноутбука должны быть достаточными для комфортной работы. При этом размеры также играют важную роль в портативности ноутбука.

На рынке доступны модели с диагональю экрана от 11 до 18 дюймов.

Большинство моделей с диагональю экрана 11-12 дюймов относятся к категории так называемых нетбуков. Они обладают невысокой вычислительной мощностью, однако при этом более удобны для портативного использования. Эти небольшие по размеру ноутбуки обычно весят приблизительно от 1 до 1.5 килограмма.

относятся к категории так называемых нетбуков. Они обладают невысокой вычислительной мощностью, однако при этом более удобны для портативного использования. Эти небольшие по размеру ноутбуки обычно весят приблизительно от 1 до 1.5 килограмма. Большая часть популярных моделей ноутбуков имеют экран с диагональю 13-14 дюймов . Такие размеры способны обеспечить хорошее сочетание между портативностью и удобством использования. В этой категории доступно множество различных конфигураций. Вес ноутбуков из этой группы может составлять менее 2 килограммов.

. Такие размеры способны обеспечить хорошее сочетание между портативностью и удобством использования. В этой категории доступно множество различных конфигураций. Вес ноутбуков из этой группы может составлять менее 2 килограммов. Существуют также гибридные модели лэптопов с диагональю экрана менее 13 дюймов . Такой вариант может быть удобным лишь в том случае, если вы хотите иметь модель с сенсорным экраном и съёмной клавиатурой.

. Такой вариант может быть удобным лишь в том случае, если вы хотите иметь модель с сенсорным экраном и съёмной клавиатурой. Если необходим сравнительно большой экран в сочетании с хорошей конфигурацией, то стоит выбрать устройство с диагональю 15-16 дюймов . Это самый популярный размер. Такой размер экрана будет в самый раз, если вы не собираетесь носить постоянно носить ноутбук с собой. Лэптопы этой группы могут весить от 2 до 2.5 килограмма.

. Это самый популярный размер. Такой размер экрана будет в самый раз, если вы не собираетесь носить постоянно носить ноутбук с собой. Лэптопы этой группы могут весить от 2 до 2.5 килограмма. Ноутбуки с диагональю экрана 17-18 дюймов могут стать идеальной заменой настольному ПК. Как вы, впрочем, понимаете портативность ноутбуков этой категории весьма относительна. Однако, многие модели из этой категории отличаются хорошей вычислительной мощностью и разнообразием функций.

Факторы вне категорий

И, наконец, ниже представлен перечень различных более мелких факторов, которые, тем не менее, важно учитывать при выборе ноутбука.

Платформа: В зависимости от цели покупки и запросов касательно стабильности работы устройства, можно выбирать между Microsoft Windows, macOS и Chrome OS. Видимо, не стоит напоминать о том, что следует выбирать последнюю версию любой ОС. В качестве альтернативы, для тех, кому необходимы возможности, которые даёт открытый исходный код, существуют модели, работающие под Linux (Ubuntu). Таким образом, выбор платформы зависит от конкретных предпочтений.

В зависимости от цели покупки и запросов касательно стабильности работы устройства, можно выбирать между Microsoft Windows, macOS и Chrome OS. Видимо, не стоит напоминать о том, что следует выбирать последнюю версию любой ОС. В качестве альтернативы, для тех, кому необходимы возможности, которые даёт открытый исходный код, существуют модели, работающие под Linux (Ubuntu). Таким образом, выбор платформы зависит от конкретных предпочтений. Сенсорный экран: Это ещё один вопрос, который необходимо для себя решить перед покупкой ноутбука. Большинство пользователей вполне нормально обходятся моделями, в которых отсутствует функция сенсорного экрана. Впрочем, в настоящее время многие модели оснащены сенсорным экраном. Это означает, что экран такого ноутбука будет глянцевым, что не очень хорошо для глаз, особенно если вы будете смотреть на экран в течение долгих часов. Поэтому желательно не покупать ноутбуки с сенсорным экраном. Однако, если вам необходима эта функция, тогда стоит подумать о покупке модели с таким типом экрана.

Это ещё один вопрос, который необходимо для себя решить перед покупкой ноутбука. Большинство пользователей вполне нормально обходятся моделями, в которых отсутствует функция сенсорного экрана. Впрочем, в настоящее время многие модели оснащены сенсорным экраном. Это означает, что экран такого ноутбука будет глянцевым, что не очень хорошо для глаз, особенно если вы будете смотреть на экран в течение долгих часов. Поэтому желательно не покупать ноутбуки с сенсорным экраном. Однако, если вам необходима эта функция, тогда стоит подумать о покупке модели с таким типом экрана. Клавиатура: Тип клавиатуры зависит от веса и размеров ноутбука. Если вы много печатаете, то следует выбирать модель, имеющую полноразмерную клавиатуру с блоком цифр. Но если вы будете лишь изредка набирать документы в редакторе Word и всё, вы сможете обойтись без клавиш для цифр.

Заключение

Советуем хорошо запомнить всё, перечисленное выше, и, при необходимости, обращаться к данному руководству в процессе выбора ноутбука. Обязательно внимательно читайте технические характеристики и, сравнивая несколько вариантов, всегда ищите модели с идеальным сочетанием возможностей центрального и графического процессора. Оперативную память и хранилище обычно можно обновить за разумную цену уже после покупки лэптопа. Таким образом, вы можете пойти на некоторый компромисс, если ограничены в бюджете.

И, наконец, последний фактор, который следует учитывать, – это гарантия, предлагаемая производителем. Убедитесь в наличии у производителя хорошей многоканальной службы поддержки и соответствующих сервисных центров, которые в случае чего смогут обеспечить помощь в решении любых возникших проблем.