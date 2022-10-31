Что такое тренд в трейдинге

Изучая уроки трейдинга с нуля, можно достичь успеха в биржевой торговле под руководством наставников с высокой квалификацией. Вы будете понимать и анализировать рынок, использовать инструменты и стратегии для получения стабильной прибыли. Важно начинать с понимания значения основных терминов, которыми вы, как будущий трейдер, будете оперировать регулярно.

Разберем один из них — тренд на бирже: что это? Какие бывают тренды и как торговать по тренду, чтобы получать выгоду?

Trend (в переводе — тенденция) на рынке обозначает движение стоимости актива в одном направлении в некоторый период времени.

Движение цен — результат проявления и воздействия различных экономических, политических и других факторов.

Важно уловить направление тренда и идти за рынком, вовремя открывая и закрывая сделки.

Виды трендов

Trend состоит из волн с пиками и впадинами, идущих наверх, вниз или горизонтально.

Существует три вида:

Восходящий тренд (бычий) с большим количеством повышающихся вершин. Следующий пик выше предыдущего. Это означает поступательный рост стоимости актива. Выглядит это так:

Состояние актива в этом случае наиболее благоприятное, увеличивается спрос на него. Следует открывать сделки на покупку, ибо стоимость будет расти. Это характерно для укрепляющихся акций и валют.

Почему «бычий»? Волнообразную динамику растущих цен ассоциируют с атакой быка, подбрасывающего добычу своими рогами снизу вверх.

2. Нисходящий тренд (медвежий) — большое число вершин и впадин, каждая из которых ниже предыдущей. Пример:

Здесь нужно идти за рынком и открывать сделки на продажу, тогда вероятность успеха будет существенно выше.

Название взято по аналогии с медведем, встающим при атаке во весь рост и наносящим удары передними лапами сверху вниз.

3. Боковая тенденция (флэт, консолидация, коридор, торговый диапазон) означает, что стоимость не имеет направленности, волна располагается на одном уровне.

Стоимость актива здесь меняется в пределах небольшого коридора, ограниченного максимумом и минимумом. Период ожидания и спокойствия.

Важно, что любая тенденция движения имеет свой временной интервал (тайм-фрейм) для проведения анализа. Четырехчасовой график отличается от суточного.

Фазы жизни трендов

Тренд в трейдинге живет — возникает, движется, умирает.

Появление – это начало покупки или реализации актива. На графике — сперва перебои в две стороны, потом прорыв в торговле вверх или вниз.

Затем видна четкая тенденция и стабильное движение.

На заключительном этапе цена достигает крайней точки, время закрывать сделки.

Время движения зависит от тайм-фрейма: периода между точкой начала теханализа, проводимого трейдером, и моментом его окончания.

Как использовать тренд

Как торговать по тренду? Применять его можно, как самостоятельный метод или использовать дополнительные инструменты:

технические индикаторы,

торговлю от уровней сопротивления и поддержки,

изучение графических моделей и паттернов,

комбинации индикаторных составляющих и графического анализа.

Их использование требует определенных навыков, усидчивости, развития своих способностей. Поэтому необходимо обучение и регулярная практика.

Заключение

Следовать за трендом, значит выгодно покупать активы при бычьем, а реализовывать при медвежьем.

Trend — ваш друг, вектор, показывающий направление развития. Идите за ним, он помощник и источник дохода. Этот классический графический анализ в трейдинге доступен, прост, стабильно приносит прибыль.

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