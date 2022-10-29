Во время мероприятия Far Out компания Apple официально представила смарт-часы Apple Watch Series 8 (Эпл Вотч 8). Теперь это «средний ребёнок» в линейке Apple Watch, расположившийся ниже премиальных Apple Watch Ultra. Однако, это не значит, что данная модель всеми забыта. Благодаря наличию нескольких примечательных новых функций и потенциальной возможности более продолжительной автономной работы от батареи, Apple Watch 8 выглядят достойной заменой прошлогодней модели Apple Watch 7.

Apple Watch Series 8: Стоимость

Не растекаясь мыслию по древу, переходим сразу к делу. Если задать поисковый запрос – Эпл Вотч 8 цена – то станет понятно, что эти смарт-часы доступны в нескольких ценовых категориях*:

Стартовая цена на модификацию в корпусе шириной 41 мм, в которой присутствует лишь функция GPS, составит от 19 695 грн.

Модель в корпусе шириной 45 мм, в которой присутствует также лишь функция GPS, стоит от 21 295 грн.

Модель с сотовым подключением (LTE) в корпусе шириной 41 мм будет стоить от 42 595 грн.

Apple Watch 8 с сотовым подключением в корпусе большего размера – 45 мм – обойдется в сумму от 42 195 грн (от 26 695 грн в алюминиевом корпусе).

Разумеется, модификаций будет больше – включая Nike. Однако, перечисленные выше станут самыми популярными – исходя из опыта предыдущих линеек.

* – цены по данным интернет-магазина «Техно Ёж».

Apple Watch Series 8: Дизайн

Создатели Apple Watch Series 8 не стали изобретать велосипед или использовать круговой дизайн. Фактически, Series 8 выглядят точно так же, как и его предшественник – Series 7. Это значит, что модель доступна как мы уже сказали выше в двух вариантах – размером 41 мм и 45 мм. В Apple Watch Series 8 так же присутствует стекло, устойчивое к ударам, а корпус может быть изготовлен из алюминия либо нержавеющей стали.

Часы также имеют сертификат пыленепроницаемости и водонепроницаемости на глубине до 50 метров и подходят для плавания.

Ремешки от старых часов

Поскольку ни размер, ни дизайн часов Series 8 не изменился относительно предыдущей модели, то старые ремешки подойдут и к новому гаджету.

Apple Watch Series 8: Дисплей

Смарт-часы Series 8 оснащены дисплеем Always-On Retina яркостью до 1000 нит, аналогичным тому, который устанавливался в предыдущей серии. Это дисплей размером 41 мм или 45 мм, занимающий всю переднюю поверхность корпуса.

Apple Watch Series 8: Функции

Измерение температуры тела

Слухи подтвердились: компания Apple решила оснастить новые смарт-часы измерителем температуры. Он обладает чувствительностью, достаточной для того, чтобы улавливать изменение температуры тела на 0.1°C. Кроме того, обновлённая версия смарт-часов позволяет измерять температуру вашего запястья во время сна один раз в 5 секунд. Столь высокая чувствительность достигается за счёт использования конструкции с двумя датчиками: один расположен на задней панели часов, а другой – непосредственно под дисплеем. В компании Apple заявляют, что такая конструкция помогает устранить помехи из внешней среды.

Датчик температуры позволит улучшить работу функции отслеживания цикла – Apple Watches Cycle – дав возможность уведомлять пользователя о потенциальных нарушениях в цикле, а также улучшив отслеживание овуляции. Все данные о цикле шифруются и сохраняются исключительно на гаджете.

Выявление аварийной ситуации

Благодаря наличию двух улучшенных датчиков – 3-осевого гироскопа и акселерометра G-Force – в смарт-часы смогут определить, что вы попали в аварию.

Задействовав множество датчиков и функций (GPS, микрофон на вашем iPhone, барометр), система Crash Detection позволит определить степень серьёзности аварии, в которую вы попали.

В случае, если система определит аварию как серьёзную, смарт-часы Series 8 автоматически позвонят в службу 911, сообщив ваше месторасположение, а также передав данную информацию вашим друзьям и близким, если вы не ответите на уведомление на экране в течение 10 секунд.

Наряду с этими новыми функциями в новых часах сохранены многие из полезных функций предыдущих моделей – включая ЭКГ, выявление падения, дисплей Always-On Retina и многое другое.

Apple Watch Series 8: Работа от батареи

Смарт-часы имеют такое же время автономной работы от батареи, как и предыдущая версия. Впрочем, это утверждение справедливо лишь в том случае, когда речь идёт о работе в стандартном режиме, поскольку в модели предусмотрен также режим низкого потребления электроэнергии.

Режим низкого потребления энергии

При наличии у вас iPhone, вы можете получить до 36 часов автономной работы, используя новый и усовершенствованный режим низкого энергопотребления. Однако при использовании данного режима имеются и некоторые ограничения. В частности, данный режим отключает или ограничивает работу некоторых датчиков и функций – к примеру, дисплея Always-On или уведомлений о работе сердца.

Данный режим низкого энергопотребления, ставший возможным благодаря watchOS 9, также присутствует в прочих моделях Apple Watch – начиная с Series 4.

Apple Watch Series 8: Отделка и цветовая гамма

Корпус восьмой версии смарт-часов Apple Watch изготавливается в двух вариантах – из нержавеющей стали и алюминия. При этом каждый из них может выпускаться в различной цветовой гамме.

Смарт-часы с алюминиевым корпусом поставляются на рынок в четырех цветовых решениях, включая Silver, PRODUCT(RED), Midnight и Starlight. А корпус из нержавеющей стали доступен в трех цветах: Graphite, Silver, а также Gold.

Apple Watch Series 8: Выводы

По мнению экспертов рынка, Apple Watch 8 не станут писком моды в текущем году. Львиную долю внимания получили смарт-часы Apple Watch Ultra. А исходя из того, насколько восьмая серия похожа на прошлогоднюю, можно предположить, что большинство людей не сочтёт необходимым покупать новинку. Тем не менее смарт-часы Apple Watch 8 великолепны – по тем же причинам, по каким были великолепны часы седьмой серии. Они красивы, универсальны и многофункциональны. А новые функции отслеживания состояния здоровья и контроля безопасности могут повлиять на выбор некоторых людей.

При этом можно отметить, что смарт-часы Apple Watch 8 будут очень хорошим выбором для тех, кто уже несколько лет не покупал новые модели Apple Watch, но при этом не хочет тратить деньги на покупку дорогих и громоздких Apple Watch Ultra. В глазах таких людей Apple Watch 8 будут определённо выглядеть обновлением. При этом набор функций и отслеживания состояния здоровья по-прежнему делает их лучшим вариантом для большинства людей.