Как выбрать стайлер на Черную пятницу

Черная пятница 2022 года состоится 25 ноября. В период распродаж особой популярностью пользуется категория бытовой техники. К ней относится и стайлер для волос. Этот прибор появляется в арсенале каждой девушки. Кто давно хотел новый утюжок или сделать сюрприз близкому человеку, самое время выбрать нужную модель. Как это сделать, рассмотрим в статье.

Стайлер предназначен для укладки и выравнивания волос. Поскольку он работает на высокой температуре, важно выбрать безопасную и качественную модель, чтобы не навредить волосам. Благодаря изучению характеристик, Черная пятница 2022 может стать отличным поводом для покупки нужного стайлера.

Какое покрытие выбрать

Главным влияющим фактором на волосы в момент выравнивания являются пластины, которые за счет нагревания воздействуют на пряди. От их материала зависит уровень влияния на здоровье и состояние волос:

керамические — безопасное устройство за счет равномерного нагрева и плавного скольжения;

турмалиновые — более дорогой, но самый безопасный вариант. Поверх керамики наносится специальный защитный слой из кристаллов турмалина, которые бережно относятся к волосам;

титановые — быстро нагреваются и могут повреждать пряди, поэтому чаще используются в профессиональном стайлинге, где нужен опыт;

металлические — самый опасный вид утюжка, поскольку не имеет равномерного нагрева и может сжечь волосы.

Каждый из этих вариантов отличается качеством и ценой. Турмалиновые стайлеры будут дороже, чем металлические. Но важно учитывать не только стоимость, а и безопасность, чтобы не пришлось тратиться на лечение поврежденных волос.

Оптимальный температурный режим — залог здоровых волос

Высокая температура пластин может быстро выпрямить даже самые непослушные волосы. Но лучше пользоваться оптимальными режимами по структуре прядей:

густые волосы — около 200⁰;

нормальные — до 180⁰;

тонкие и истощенные — до 150⁰.

Элементарное соблюдение рекомендаций поможет сберечь ваши волосы от повреждений.

Функциональные особенности

Стайлер для волос обладает достаточно понятным функционалом. При этом производители предлагают ряд решений, которые максимально упрощают процесс ухода за волосами:

автоматический терморегулятор;

плавающие пластины;

холодный обдув;

выравнивание с помощью пары;

сенсорный экран.

Отдельно стоит сказать про модели с функцией ионизации. Стайлеры с ионовым покрытием считаются не просто безопасными, а даже лечебными. Их можно смело использовать для сухих и ослабленных волос. Такие устройства защищают пряди от пересушивания и сохраняют влагу.

Такой прибор отлично подойдет в качестве подарка. В Черную пятницу накануне рождественских праздников можно выгодно купить желаемые товары. Актуальные модели стайлеров представлены в каталоге магазина Алло, где большой выбор утюжков для волос с разным покрытием и функциями.

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