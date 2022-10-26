Ученые установили новый рекорд скорости передачи данных: 1.8 петабит в секунду

Ученые из Технического университета Дании (DTU) и Технологического университета Чалмерса в Гетеборге, Швеция, утверждают, что они первыми в мире смогли провести передачу данных на скорости более 1 петабита в секунду (пбит/с) с помощью только одного лазера и одного оптического чипа.

Исследователи провели передачу потока данных на скорости 1.8 пбит/сек. Передача была осуществлена с помощью светового луча из оптического источника. Это вдвое превышает нынешний глобальный интернет-трафик.

Для эксперимента ученые использовали специально разработанный оптический чип, который может использовать свет от одного инфракрасного лазера для создания радужного спектра многих цветов, то есть многих частот. Исследователи отметили, что одну частоту (цвет) одного лазера можно умножить на сотни частот (цветов) в одном чипе.

- Реклама -

Виктор Торрес Компани, профессор Технологического университета Чалмерса и руководитель исследовательской группы, разработавшей и изготовившей чип, сказал: «Особенность этого чипа заключается в том, что он создает частотную гребенку с идеальными характеристиками для оптико-волоконных коммуникаций. Эта гребенка обладает высокой оптической мощностью и охватывает широкую полосу в спектральной области, что делает ее интересной для передовых оптических коммуникаций».

«На самом деле некоторых параметров удалось достичь случайно, а не по предварительному замыслу, – добавил он. – Однако благодаря усилиям моей команды мы теперь способны переработать весь процесс и добиться высокой воспроизводимости микрогребенок для целевых применений в телекоммуникациях».

Исследователи надеются на то, что их открытие поможет в будущем снизить энергопотребление интернета, что может повлиять как на доставку, так и на потребление видео.

«Наше решение создает потенциальную возможность для замены сотен тысяч лазеров, установленных в интернет-узлах и центрах обработки данных, которые потребляют электроэнергию и производят тепло, – пояснил профессор Лейф Кацуо Оксенлово, руководитель центра передового опыта кремневой фотоники для оптических коммуникаций (SPOC) при DTU. – У нас есть возможность внести вклад в создание интернета, значительно меньше влияющего на климат».

Напомним, недавно мы сообщали, что самую быструю в мире научную сеть интернета ускорили до 46 тбит/сек.