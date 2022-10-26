Двое британцев организовали пиратский сервис телевидения – теперь они осуждены на два года

В Великобритании два человека осуждены за то, что они нелегально продавали и ретранслировали телевизионные программы, созданные телеканалами Sky и BT Sport. Также они способствовали незаконному распространению фильмов с платформ, предоставляющих доступ к контенту по заказу.

Что произошло

Билли Мартин из Лондона приговорен к 21 месяцу заключения. А его подельник Даррен Боу из Дувра приговорен к двум годам лишения свободы. Такие сроки заключения они получили после признания вины в совершении мошеннических действий, связанных с отмыванием денег и нарушением авторских прав. Решение вынесено Кентерберийским коронным судом на основании расследования отдела Торговых стандартов Совета графства Кент в Юго-Восточной Англии.

О расследовании

В 2019 году, согласно ордерам, выданным командой отдела Торговых стандартов Совета графства Кент, были проведены обыски в Дувре и Тонбридже. В результате были изъяты несколько электронных устройств, в том числе изготовленные под заказ приставки. Эти незаконные устройства, обычно используемые вместе с установленными пиратскими приложениями, позволяют получать доступ к незаконным трансляциям.

Расследование, проведенное полицейскими, показало, что пара злоумышленников предлагала разные «тарифные планы» своим клиентам. Они также предоставляли инструкции по нелегальному доступу к программам, фильмам и спортивным трансляциям.

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Нелегальная деятельность велась с помощью страниц в соцсети Facebook, а денежные средства поступали злоумышленникам через пять отдельных счетов PayPal. В течение примерно 18 месяцев мошенничество принесло преступникам более 540 000 фунтов стерлингов (619 000 евро). Боу получил за это время 399 536 фунтов стерлингов, а Мартин – 140 568 фунтов стерлингов.

Все эти средства, по мнению следователей, были связаны с их незаконной деятельностью. Оба подозреваемых также признали себя виновными в отмывании полученных денег.

О приговоре

Объявляя приговор, судья Руперт Лоу назвал подозреваемых «парой Фейгинов» (a couple of Fagins) и отметил, что они «нанесли удар в сердце коммерции», а их бизнес был «самым обычным мошенничеством».

Оба подсудимых просили смягчить им приговор, ссылаясь на то, что у них есть семьи, зависимые от них. Однако, учитывая время, которое ушло с момента ареста подозреваемых (частично – из-за задержки, связанной с пандемией Covid-19), судья Лоу отметил, что дело «слишком серьезное» для того, чтобы избежать заключения. Он также подчеркнул необходимость строгого предупреждения всем желающим нарушить авторские права или тем, кто решил приобрести мошеннические подписки.

«Преступления против интеллектуальной собственности наносят серьезный ущерб экономике, – заявил операционный менеджер отдела торговых стандартов Совета графства Кент Клайв Филлипс, – Они влияют на создателей, способствуют недополучению налогов и препятствуют инновациям. Мы проведем расследование и примем соответствующие меры для обеспечения справедливой и законной торговой среды в Кенте».

В ближайшее время в Совете намерены начать производство по конфискации доходов, полученных преступным путем.

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