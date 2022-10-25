Разработчик создал миниатюрные телевизоры с диагоналями 1 и 0,6 дюйма

Если вы занимаетесь обустройством чрезвычайно реалистичного «кукольного домика», или просто увлекаетесь миниатюрной техникой, крошечный телевизор TinyTV 2 станет именно тем, что вы ищете. А если он все еще слишком велик для реализации ваших замыслов – тогда, возможно, вам пригодится его еще меньший родственник – TinyTV Mini.

Миниатюрный телевизор TinyTV 2, который является предметом кампании на Kickstarter, был разработан «серийным изобретателем» Кеном Бернсом из штата Огайо. А производит телевизор созданная Бернсом компания по производству электроники TinyCircuits. Устройство базируется на одной из предыдущих разработок изобретателя – цветном дисплее TinyScreen, имеющем размер большого пальца и так же предметом кампании на Kickstarter.

Правда, как указывает название модели – TinyTV 2 – миниатюрный телевизор имел и предшественника из этой же серии, который назывался просто TinyTV. Однако, он, по сути, был неким конструктором, из которого надо было собственноручно собирать устройство. TinyTV 2 будет продаваться в уже собранном и готовом к использованию виде.

Пользователи миниатюрного телевизора могут просматривать на его экране предварительно или собственноручно загруженные видео (со звуком), используя два колесных регулятора для изменения уровня громкости и «переключения каналов» между разными видео. Имеющийся в комплекте небольшой инфракрасный пульт дистанционного управления также позволяет выполнять эти функции дистанционно.

Технические параметры

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Телевизор TinyTV 2 оснащен микропроцессором Raspberry Pi RP2040 и имеет размеры всего 47.6×36.6×25.9 мм. Его 26-миллиметровый (1.0-дюймовый) цветной TFT-дисплей с усилением IPS имеет разрешение 216×135 пикселей и расположен над фронтальным динамиком размером 16×9 мм. Питание обеспечивает литиево-полимерная батарея емкостью 3.7 В/150 мАч, которой хватит примерно на два часа воспроизведения видео на одной зарядке.

Видео, загруженные в устройство, хранятся на встроенной карте microSD емкостью 8 Гб. Она позволяет записать более 10 часов видеоматериалов. Бернс отмечает, что предварительно загруженные в устройство видео включают контент общего пользования – в частности, записи старых телевизионных шоу, видеоматериалы NASA, анимацию, а также пылающий камин.

Как упоминалось выше, пользователи также могут загружать в миниатюрный телевизор собственные видео или транслировать их непосредственно со своего компьютера через кабель USB-C. Следует отметить, что видео, загружаемые пользователем, следует перед этим конвертировать в удобный для TinyTV формат с помощью бесплатного программного обеспечения.

Для ищущих еще большую миниатюрность существует модель TinyTV Mini, имеющая размеры 26.3×23.8×21.9 мм и оснащенная цветным OLED-экраном 64×64 пикселя с диагональю 15.2 мм (0.6 дюйма). Сообщается, что эта модель способна обеспечивать один час воспроизведения видео на одной зарядке, но при этом позволяет сохранять до 40 часов видео на карте емкостью 8 Гб.

Желающие приобрести TinyTV 2 или TinyTV Mini должны произвести предварительный платеж на сумму от 49 долларов за модель в «классическом» сером корпусе. Если все пойдет так, как планируется, они будут продаваться в розничной торговле за 59 долларов. Потребителям будут также предлагать модели, собранные в прозрачных корпусах – за них следует внести предварительный платеж в размере 59 долларов (цена в розничной торговле составит 65 долларов).

На видео ниже можно увидеть оба телевизора, а также то, как они воспроизводят изображение.