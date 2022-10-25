5 самых распространенных мифов об Android

Операционная система Android существует уже достаточно давно, и ею пользуются миллионы людей во всем мире. Поэтому естественно, что вокруг нее появилось немало мифов. Является ли хотя бы один из этих распространенных мифов правдой?

Что делает миф мифом? Миф – это обычно история или верование, существующие в течение длительного периода. Миф передают из уст в уста, повторяя его снова и снова – пока люди не убедятся в том, что он является правдой (или наоборот). На фоне популярности ОС Android появилось множество мифов. Попробуем разобрать и развенчать некоторые из них.

Телефоны на Android – дешевые

Один из самых распространенных мифов об Android утверждает, что телефоны, работающие под управлением этой системы, дешевые. Этот миф часто используют в качестве образа для пользователей гаджетов на Android, и особенно этим грешат пользователи iPhone. И речь идет не только о цене как таковой – ведь таким образом частенько пытаются намекнуть на не очень хорошее качество этих гаджетов.

Правда же состоит в том, что некоторые телефоны на Android действительно дешевы, но многие другие – нет. Android – это гигантская экосистема устройств производства многих компаний. И это означает, что гаджеты на Android доступны почти в любой ценовой категории и категории качества.

Поэтому не стоит делать голословные заявления типа «Все телефоны на Android – дешевые». Если попытаться сравнить iPhone с устройством на Android, имеющим схожие технические характеристики и возможности, то станет понятно, что цены на них почти одинаковы. Некоторые телефоны на Android – дешевые. Но некоторые – премиальные и очень дорогие. Выбор вариантов – максимально широк.

Экосистема Android переполнена вирусами

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Еще один очень распространенный миф утверждает, что гаджеты, работающие под управлением Android, являются удобной мишенью для вирусов и вредоносного программного обеспечения. В реальности ОС Android очень похожа на ОС Windows.

В Windows создается значительно больше вирусов и вредоносных программ, чем в macOS, поскольку количество пользователей Windows значительно превышает количество пользователей macOS. Аналогично с Android: под эту систему создается много вирусов из-за ее популярности.

Однако, как и в случае с Windows, не стоит беспокоиться, если вы используете Android разумно. Установка приложений только из магазина Google Play и учет предупреждений браузера, оповещающих о том, что вы переходите на опасный web-сайт, защитят вас. При этом совсем не обязательно использовать антивирусное программное обеспечение, если вы пользуетесь гаджетом на Android. Хотя, если вы того сами хотите – можете его установить.

Необходимость постоянного закрытия приложений

Во времена, когда операционная система Android была новой и только делала первые шаги, существовала целая категория приложений, пользовавшихся огромной популярностью: речь о так называемых «убийцах задач». Это специальные приложения, задача которых состоит в том, чтобы закрывать все программы, работающие в фоновом режиме. Люди считали, что это должно улучшать производительность и продолжить время автономной работы гаджетов от батареи. Этот миф существует до сих пор.

Правда, заключается в том, что система Android была специально разработана для работы приложений в фоновом режиме. Android автоматически управляет фоновыми задачами и закрывает приложения, когда системе требуются дополнительные ресурсы. Попросту говоря – вам не нужно управлять этим процессом самостоятельно.

Да и вообще, постоянное закрытие приложений может оказать негативное влияние на производительность работы телефона. Вместо того чтобы программа «сидела» в фоновом режиме и ждала вас, в случае необходимости ее нужно будет полностью запускать снова. Для этого потребуется больше ресурсов, чем для восстановления ее из состояния паузы.

Система Android значительно сложнее iOS

В сознании большинства людей существует мнение, что iPhone значительно легче в использовании чем гаджеты на Android, которые, по мнению многих, предназначены для более «продвинутых» в техническом плане пользователей. То есть считается, что Android является более сложной операционной системой. Однако мы не считаем, что это действительно так.

Система iOS, под которой работают iPhone, действительно создавалась как очень простая операционная система, но те времена давно прошли. С тех пор в iOS появилось много функций, которые раньше были только в Android. Это привело к тому, что iOS стала намного сложнее, чем она была раньше.

И, как уже упоминалось при анализе других мифов, несправедливо было бы сравнивать все безумное количество устройств на Android и одним устройством под названием iPhone. Телефоны Samsung Galaxy, возможно, сложнее iPhone, но Google Pixel вряд ли является таковыми. В наши дни все смартфоны способны выполнять множество задач.

Устройства на Android являются безобразными

И в завершение – еще один довольно субъективный миф. Люди обычно считают iPhone очень привлекательными – как с точки зрения программной части, так и с точки зрения части аппаратной. В то же время на устройства, работающие под Android, смотрят пренебрежительно, как на нечто безобразное. Однако, как и в случае с предыдущим мифом, мы не считаем, что это действительно так.

Мы, конечно, согласны с тем, что телефоны iPhone имеют довольно приличный дизайн. Однако операционная система iOS остается в общих чертах неизменной с момента ее появления в 2007 году. Только посмотрите, как незначительно изменились за эти годы эмодзи. Тем временем многие скины Android адаптировались к современным тенденциям дизайна.

На самом деле, этот миф, наверное, связан с вопросом личного выбора и проблемой персонализации. Заставить Android выглядеть «уродливо» легко, имея под рукой все настройки персонализации. К примеру, можно установить Comic Sans как системный шрифт! Но при этом Android выглядит так, как вы того хотите. В то время как iOS в большинстве своем выглядит так, как хочет Apple.

Большая часть до сих пор существующих мифов об Android уходит корнями в те времена, когда Android и iPhone были новыми операционными системами. С тех времен многое изменилось, но мифы имеют тенденцию оставаться незыблемыми.