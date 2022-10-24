Vodafone с помощью Starlink восстанавливает связь в освобожденных населенных пунктах на юге Украины

Vodafone продолжает восстанавливать сеть в деоккупированных населенных пунктах на юге Украины. Большинство объектов связи восстановлено благодаря оборудованию Starlink.

Что случилось

В последние две недели инженеры Vodafone восстановили работу сети в пяти селах Николаевщины и Херсонщины. Некоторые из сел вышли в эфир впервые с начала войны.

Так, украинская связь снова доступна в селах Березнеговатое и Кавказ в Николаевской области. Также сеть запущена в Миролюбовке, Михайловке и Великой Александровке Херсонской области.

Помощь от Starlink

Большинство объектов связи в указанных населенных пунктах удалось запустить с использованием альтернативного питания и оборудования Starlink.

Для оперативного восстановления инженеры Vodafone активно используют оборудование Starlink, выполняющее функцию транспортной сети на время проведения аварийных работ по восстановлению обычной транспортной сети.

В компании организованы мобильные юниты, которые можно быстро транспортировать и использовать при необходимости. Разработанное инженерами Vodafone решение позволяет быстро обеспечить возможность работать для спасателей, а для жителей – связаться с близкими.

В Миролюбовке и Великой Александровке специалисты компании успели починить основную транспортную сеть и перевести на нее работу базовых станций. Это позволило высвободить мобильные юниты Starlink для скорейшего восстановления в других селах.

Напомним, недавно Vodafone восстановил связь в двух городах Донбасса.