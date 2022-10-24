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В App Store – около 1.8 миллиона приложений

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В настоящее время магазин App Store компании Apple предлагает примерно 1.8 миллиона приложений. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией.

Магазин App Store, запущенный в 2008 году, предлагает около 1.8 миллиона приложений, а еженедельно им пользуется более 500 миллионов посетителей из 175 стран и регионов, – сообщила компания Apple.

Производитель iPhone из Калифорнии заявляет, что предоставляет разработчикам разнообразные инструменты и сквозную поддержку, помогая им тем самым создавать, тестировать, продавать и распространять приложения, совместимые с более чем 1.5 миллиардами устройств Apple.

Компания Apple также предоставляет бесплатный набор инструментов и фреймворков, включающий комплекты разработки программного обеспечения (SDK) и службы для разработчиков более 250 000 API, предназначенные для оказания разработчикам поддержки в создании программ для iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

Напомним, в начале октября Apple повысила цены на приложения в App Store.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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