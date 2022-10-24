В App Store – около 1.8 миллиона приложений

В настоящее время магазин App Store компании Apple предлагает примерно 1.8 миллиона приложений. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией.

Магазин App Store, запущенный в 2008 году, предлагает около 1.8 миллиона приложений, а еженедельно им пользуется более 500 миллионов посетителей из 175 стран и регионов, – сообщила компания Apple.

Производитель iPhone из Калифорнии заявляет, что предоставляет разработчикам разнообразные инструменты и сквозную поддержку, помогая им тем самым создавать, тестировать, продавать и распространять приложения, совместимые с более чем 1.5 миллиардами устройств Apple.

Компания Apple также предоставляет бесплатный набор инструментов и фреймворков, включающий комплекты разработки программного обеспечения (SDK) и службы для разработчиков более 250 000 API, предназначенные для оказания разработчикам поддержки в создании программ для iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

Напомним, в начале октября Apple повысила цены на приложения в App Store.