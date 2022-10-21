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SpaceX запускает «авиационный интернет»

НовостиСпутниковая связь

Компания SpaceX запустила услугу доступа к спутниковому интернету Starlink, ориентированную на авиацию. Также у компании Илона Маска планируют расширить свое сотрудничество с авиакомпаниями, выйдя на рынок услуг WiFi на борту самолетов.

Компания просит 150 000 долларов за оборудование, необходимое для подключения самолета к сети Starlink. При этом ежемесячная плата за пользование услугой колеблется в пределах от 12 500 до 25 000 долларов. В компании сообщили, что поставки оборудования заказчикам из авиационной отрасли планируется начать в середине 2023 года. При этом для бронирования следует уплатить первоначальный взнос в размере 5000 долларов.

В компании SpaceX обещают «глобальное покрытие» и возможность приема сигнала на плоскую антенну, которую клиенты должны устанавливать на верхней части корпуса самолета. SpaceX заявляет, что ожидает сертификатов от Федерального авиационного управления для разных самолетов, большинство из которых обычно принадлежат частными компаниями.

Что касается качества предлагаемой услуги, то в компании SpaceX утверждают, что пользователи Starlink для авиации могут рассчитывать на скорость до 350 мегабит в секунду. Это позволит всем пассажирам самолета одновременно получать доступ в интернет на скорости, достаточной для просмотра контента стриминговых платформ.

«Пассажиры смогут выполнять действия, которые до сих пор были невозможны во время полета – в частности, совершать видео-звонки, играть в сетевые игры, подключаться к виртуальным частным сетям и делать другие вещи, требующие высокой скорости передачи данных», – говорится на web-сайте услуги Starlink.

SpaceX Starlink Aviation

SpaceX не планирует самостоятельно устанавливать антенны на самолеты. В компании отметили, что клиенты должны сами договариваться об установке с поставщиками.

При этом услуги компании для авиации не требуют заключения долгосрочного контракта. В SpaceX говорят, что все тарифные планы включают в себя неограниченное количество данных, а аппаратное обеспечение будет находиться на гарантии, пока авиакомпания является абонентом услуги.

Starlink – это проект компании SpaceX, предусматривающий построение взаимосвязанной сети доступа к интернету, состоящей из тысяч спутников. Она предназначена для доставки сигнала высокоскоростного интернета в любую точку планеты. SpaceX запустила на орбиту уже около 3 500 спутников Starlink, а по состоянию на июнь абонентская база услуги насчитывала около 500 000 подписчиков. Компания постоянно привлекает капитал для финансирования разработки как Starlink, так и ракеты Starship следующего поколения. Только в этом году уже привлечено два миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что несмотря на ежемесячные потери в 20 миллионов долларов, Илон Маск продолжит финансировать работу Starlink в Украине.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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