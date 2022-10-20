В Великобритании продлили крайний срок удаления оборудования Huawei из сетей 5G

Великобритания продлила крайний срок, в течение которого операторы должны удалить оборудование Huawei из своих сетей 5G.

Правительство Великобритании провело консультации с китайской компанией Huawei и местными операторами телекоммуникаций. По их результатам объявлено о переносе крайних сроков, в которые телекоммуникационные компании по всей стране должны удалить оборудование и услуги Huawei из ядра своих сетей. Новая дата – 31 декабря 2023 года. Перед этим крайним сроком считалось 28 января 2023 года.

В то же время правительство Великобритании подтвердило, что крайний срок удаления всего оборудования Huawei из сетей 5G на территории страны остается неизменным: оборудование должно исчезнуть до конца 2027 года.

Правительство Великобритании также продлило срок подачи заявок на выполнение требований по ограничению доли Huawei в сетях полноценного волоконного доступа до 35% на три месяца – до 31 октября 2023 года.

Напомним: в 2020 году, под давлением со стороны США, Великобритания решила запретить компании Huawei и другим производителям, которые, как считают в правительстве страны, несут высокий риск безопасности, участвовать в строительстве и развертывании сетей 5G.

Запрет, который Великобритания ввела в действие в прошлом году на законодательном уровне, требует от операторов телекоммуникаций, таких как BT Group, Vodafone Group и Three UK, перейти к использованию оборудования от других производителей и впоследствии удалить оборудование Huawei из своих сетей.