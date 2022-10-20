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Представлен новый медиаплеер Apple TV 4K с чипом A15

НовостиТехнологии

Цены на приставку Apple TV 4K начинаются от 129 долларов, однако покупателям придется потратить дополнительные средства, чтобы получить Ethernet.

Компания Apple выпустила новую приставку Apple TV 4K, оснащенную более мощным процессором и продаваемую по приятной цене – от 129 долларов за модификацию с 64 Гб памяти. Это на 70 долларов ниже цены предыдущей модели. Компания также предлагает модификацию со 128 Гб памяти, которую можно приобрести за 149 долларов. Старшая версия приставки имеет некоторые функции, отсутствующие в базовой модели.

Новая модель в общих чертах повторяет ту, которую заменяет, однако при этом она имеет немного меньший квадратный корпус. Чип A15 Bionic является хорошим шагом вперед по сравнению с A12 Bionic в модели 2021, поэтому теперь приставка поддерживает HDR10+. В комплект по-прежнему включен пульт Siri Remote, который теперь имеет порт USB-C, а не Lightning.

Наиболее заметное изменение – удаление порта Ethernet из базовой модели. Пользователи, желающие пользоваться быстрым подключением к интернету, теперь должны приобрести модель с хранилищем 128 ГБ. Кроме того, только модель на 128 ГБ поддерживает сетевой протокол Thread для подключения устройств умного дома. Ранее компания Apple включала поддержку Ethernet и Thread во все модели.

Появление модели 2022 года также означает прекращение производства приставки Apple TV HD, которая не обновлялась с 2015 года.

Новая модель Apple TV 4K доступна для предзаказа уже сейчас и начнет поступать заказчикам 4 ноября.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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