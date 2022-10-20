Представлен новый медиаплеер Apple TV 4K с чипом A15

Цены на приставку Apple TV 4K начинаются от 129 долларов, однако покупателям придется потратить дополнительные средства, чтобы получить Ethernet.

Компания Apple выпустила новую приставку Apple TV 4K, оснащенную более мощным процессором и продаваемую по приятной цене – от 129 долларов за модификацию с 64 Гб памяти. Это на 70 долларов ниже цены предыдущей модели. Компания также предлагает модификацию со 128 Гб памяти, которую можно приобрести за 149 долларов. Старшая версия приставки имеет некоторые функции, отсутствующие в базовой модели.

Новая модель в общих чертах повторяет ту, которую заменяет, однако при этом она имеет немного меньший квадратный корпус. Чип A15 Bionic является хорошим шагом вперед по сравнению с A12 Bionic в модели 2021, поэтому теперь приставка поддерживает HDR10+. В комплект по-прежнему включен пульт Siri Remote, который теперь имеет порт USB-C, а не Lightning.

Наиболее заметное изменение – удаление порта Ethernet из базовой модели. Пользователи, желающие пользоваться быстрым подключением к интернету, теперь должны приобрести модель с хранилищем 128 ГБ. Кроме того, только модель на 128 ГБ поддерживает сетевой протокол Thread для подключения устройств умного дома. Ранее компания Apple включала поддержку Ethernet и Thread во все модели.

Появление модели 2022 года также означает прекращение производства приставки Apple TV HD, которая не обновлялась с 2015 года.

Новая модель Apple TV 4K доступна для предзаказа уже сейчас и начнет поступать заказчикам 4 ноября.