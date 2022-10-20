Певец Канье Уэст покупает консервативное приложение для социальных сетей Parler

Соглашение появилось после того, как неделю назад профили репера в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его антисемитских сообщений.

Что произошло

Американский рэпер Канье Уэст, который сейчас выступает под именем Ye, предложил купить Parler – социальную медиаплатформу, популярную среди американских консерваторов. Это произошло через несколько дней после того, как профили певца удалили из Twitter и Instagram из-за антисемитских постов.

В компании Parler из Нэшвилла, которая на сегодняшний день уже привлекла капитал на сумму около 56 миллионов долларов, сообщили о том, что ожидают закрытия сделки в течение четвертого квартала 2022 года. Материнская компания Parlement Technologies не назвала сумму сделки.

Информация о сделке появилась после того, как приложение платформы Parler было возвращено в магазины Google Play и App Store. Напомним, что они были удалены сразу после беспорядков в Капитолии США в январе 2021 года.

Скандальный Ye

Неделю же назад профили Ye были заблокированы в Twitter и Instagram из-за антисемитских постов, которые, по словам социальных сетей, нарушали их правила.

Певец Ye уже не впервые попадает в скандал из-за своих контроверсионных заявлений. В частности, в свое время он заявил, что рабство было выбором человека, а в другой раз назвал вакцину против COVID-19 «знаком зверя». Ранее в этом месяце певца раскритиковали за футболку с надписью «White Lives Matter», которую он надел на Неделе моды в Париже.

«В мире, где консервативные взгляды считаются контроверсионными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободные высказывания», – сказал Ye в своей речи.

Заключение соглашения о приобретении может вдохнуть новую жизнь в Parler, которой трудно конкурировать с другими консервативными платформами, такими как Truth Social. По данным Data.ai, отслеживающим использование мобильных приложений, в первой половине текущего года у Parler было относительно небольшое среднее число активных пользователей – примерно 983 000 ежемесячно.

«Это соглашение изменит мир и то, как мир воспринимает свободу слова», – сказал в своем заявлении генеральный директор Parlement Technologies Джордж Фармер.

Parler была запущена в 2018 году и позиционирует себя как простор для свободных высказываний. В прошлом месяце в рамках полной реорганизации Parler создал новую материнскую компанию – Parlement Technologies.