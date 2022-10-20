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Певец Канье Уэст покупает консервативное приложение для социальных сетей Parler

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Соглашение появилось после того, как неделю назад профили репера в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его антисемитских сообщений.

Что произошло

Американский рэпер Канье Уэст, который сейчас выступает под именем Ye, предложил купить Parler – социальную медиаплатформу, популярную среди американских консерваторов. Это произошло через несколько дней после того, как профили певца удалили из Twitter и Instagram из-за антисемитских постов.

В компании Parler из Нэшвилла, которая на сегодняшний день уже привлекла капитал на сумму около 56 миллионов долларов, сообщили о том, что ожидают закрытия сделки в течение четвертого квартала 2022 года. Материнская компания Parlement Technologies не назвала сумму сделки.

Информация о сделке появилась после того, как приложение платформы Parler было возвращено в магазины Google Play и App Store. Напомним, что они были удалены сразу после беспорядков в Капитолии США в январе 2021 года.

Скандальный Ye

Неделю же назад профили Ye были заблокированы в Twitter и Instagram из-за антисемитских постов, которые, по словам социальных сетей, нарушали их правила.

Певец Ye уже не впервые попадает в скандал из-за своих контроверсионных заявлений. В частности, в свое время он заявил, что рабство было выбором человека, а в другой раз назвал вакцину против COVID-19 «знаком зверя». Ранее в этом месяце певца раскритиковали за футболку с надписью «White Lives Matter», которую он надел на Неделе моды в Париже.

«В мире, где консервативные взгляды считаются контроверсионными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободные высказывания», – сказал Ye в своей речи.

Заключение соглашения о приобретении может вдохнуть новую жизнь в Parler, которой трудно конкурировать с другими консервативными платформами, такими как Truth Social. По данным Data.ai, отслеживающим использование мобильных приложений, в первой половине текущего года у Parler было относительно небольшое среднее число активных пользователей – примерно 983 000 ежемесячно.

«Это соглашение изменит мир и то, как мир воспринимает свободу слова», – сказал в своем заявлении генеральный директор Parlement Technologies Джордж Фармер.

Parler была запущена в 2018 году и позиционирует себя как простор для свободных высказываний. В прошлом месяце в рамках полной реорганизации Parler создал новую материнскую компанию – Parlement Technologies.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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