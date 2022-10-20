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Несмотря на ежемесячные потери в 20 миллионов долларов, Илон Маск продолжит финансировать работу Starlink в Украине

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Компания SpaceX теряет до 20 миллионов долларов каждый месяц, предоставляя Украине услуги спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил в своем Twitter генеральный директор компании Илон Маск.

«Компания не получает денег от Министерства обороны США за предоставление услуг, но мы будем продолжать это делать», – написал Маск в ответ пользователю в Twitter, добавив, что за терминалы также платят несколько других стран, организаций и людей.

Недавно Илон Маск отказался от своих ранее предъявленных требований, связанных с дальнейшим финансированием Starlink. Напомним, Маск заявлял Пентагону о том, что его компания не может бесконечно финансировать систему, которая помогла Украине бороться с российским вторжением.

Приостановка поддержки Starlink поставила бы под угрозу работу ключевого канала связи, используемого украинскими военными в регионах, где нет сотового покрытия.

Маск продолжит финансировать работу интернет-службы Starlink в Украине

В прошлую субботу Илон Маск сообщил о том, что его космическая компания SpaceX продолжит финансировать работу своей услуги спутникового интернета в Украине. Напомним – за день до того Илон Маск утверждал, что он больше не может себе этого позволить.

В своем Twitter Илон Маск написал: «Черт с этим всем… Несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать украинское правительство».

Сразу даже не было понятно, является ли предложение Маска настоящим, то ли это такой сарказм.

Свою ремарку Илон Маск сделал после того, как СМИ сообщили, что компания SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой возместить ей средства за то, что она бесплатно предоставляет Украине в пользование системы Starlink. Миллиардер вступил в онлайн-спор с украинскими чиновниками, которые выразили свое недовольство выдвинутым мирным планом, который в Украине уже назвали слишком благосклонным к России.

Согласно информации Министерства цифровой трансформации, в Украине используется 20 000 терминалов Starlink. Они были предоставлены в равной пропорции USAID, Польшей, Европейским Союзом и частными компаниями.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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