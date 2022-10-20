Несмотря на ежемесячные потери в 20 миллионов долларов, Илон Маск продолжит финансировать работу Starlink в Украине

Компания SpaceX теряет до 20 миллионов долларов каждый месяц, предоставляя Украине услуги спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил в своем Twitter генеральный директор компании Илон Маск.

«Компания не получает денег от Министерства обороны США за предоставление услуг, но мы будем продолжать это делать», – написал Маск в ответ пользователю в Twitter, добавив, что за терминалы также платят несколько других стран, организаций и людей.

Недавно Илон Маск отказался от своих ранее предъявленных требований, связанных с дальнейшим финансированием Starlink. Напомним, Маск заявлял Пентагону о том, что его компания не может бесконечно финансировать систему, которая помогла Украине бороться с российским вторжением.

Приостановка поддержки Starlink поставила бы под угрозу работу ключевого канала связи, используемого украинскими военными в регионах, где нет сотового покрытия.

Маск продолжит финансировать работу интернет-службы Starlink в Украине

В прошлую субботу Илон Маск сообщил о том, что его космическая компания SpaceX продолжит финансировать работу своей услуги спутникового интернета в Украине. Напомним – за день до того Илон Маск утверждал, что он больше не может себе этого позволить.

В своем Twitter Илон Маск написал: «Черт с этим всем… Несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать украинское правительство».

Сразу даже не было понятно, является ли предложение Маска настоящим, то ли это такой сарказм.

Свою ремарку Илон Маск сделал после того, как СМИ сообщили, что компания SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой возместить ей средства за то, что она бесплатно предоставляет Украине в пользование системы Starlink. Миллиардер вступил в онлайн-спор с украинскими чиновниками, которые выразили свое недовольство выдвинутым мирным планом, который в Украине уже назвали слишком благосклонным к России.

Согласно информации Министерства цифровой трансформации, в Украине используется 20 000 терминалов Starlink. Они были предоставлены в равной пропорции USAID, Польшей, Европейским Союзом и частными компаниями.