Киевстар продлил до конца года услугу роуминга для украинцев за границей

Оператор сотовой связи продлил действие услуги «Роуминг как дома» до конца 2022 года.

Что случилось

По данным компании Киевстар, более 2 млн ее абонентов, вынужденно выехавших из Украины, все еще находятся за границей. При этом более 1 млн из них пользуется в другой стране именно украинскими тарифами оператора благодаря бесплатной услуге Роуминг как дома. Чтобы поддерживать своих абонентов в роуминге и дальше, Киевстар продлил действие этого сервиса до конца 2022 года.

Сами говорят

«За короткое время команде Киевстар вместе с партнерами удалось запустить сервис, предлагающий в Европе даже лучшие условия, чем единая роуминговая зона ЕС. Ведь более 2 млн наших абонентов были вынуждены покинуть Украину, и мы должны позаботиться о том, чтобы они были на связи с родными длительное время. Роуминг как дома – исключительное решение для поддержки украинцев, и хотя оно временное, нам с коллегами по рынку, европейскими партнерами и регулятором удалось продлить его до конца этого года. А в будущем мы будем работать над внедрением услуги на постоянной основе с рыночными условиями», – комментирует Александр Галушко, руководитель департамента дополнительных услуг и операторских отношений Киевстар.

Суперсила Роуминг

Также Киевстар запустил Суперсилу Роуминг – дополнительную услугу, которую можно подключить без доплат. Абоненты с этой Суперсилой будут получать 50 бонусов (1 бонус соответствует 1 грн), которые смогут использовать по своему усмотрению на интернет, разговоры или SMS. К примеру, в Польше на эти бонусы можно получить 500 Мб интернета или 50 минут звонков, а в ОАЭ – 250 Мб или 25 минут.

Поддержка клиентов в роуминге является весомой частью целого комплекса мероприятий, которые Киевстар реализует благодаря безвозмездным услугам или бонусам. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Киевстар уже предоставил клиентам такие услуги или бонусы на сумму, превышающую 560 млн грн.

Напомним, недавно lifecell также продлил действие услуг в роуминге для украинцев за рубежом.