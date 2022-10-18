Киевстар восстановил связь еще в пяти освобожденных населенных пунктах Харьковской области

Мобильная связь от национального телеком-оператора уже работает в 205 деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

Инженеры Киевстара возобновили работу базовых станций сети в городе Купянск, а также населенные пункты Великий Бурлук, Гетмановка, Липцы и Александровка.

Мобильная связь в этих населенных пунктах уже работает и местные жители могут беспрепятственно звонить по телефону родным и близким, пользоваться интернетом, узнавать новости и получать важную информацию.

Кроме того, благодаря национальному роумингу, услугами мобильной связи Киевстар могут пользоваться также абоненты других мобильных операторов Украины.

На протяжении всего времени, когда населенные пункты Харьковщины находились под оккупацией, Киевстар сохранял за местными абонентами их номера телефонов. Кроме того для освобожденных населенных пунктов действуют специальные тарифные условия: бесплатные звонки в сети, а также пакеты мегабайтов и минут на другие сети.

Напомним, на прошлой неделе Киевстар восстановил связь в 10 освобождённых населенных пунктах Херсонщины.