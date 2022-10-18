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Германия наложила на мессенджер Telegram штраф в размере 5 миллионов евро

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В понедельник в Германии объявили о решении наложить штраф в размере 5.125 миллионов евро (5 миллионов долларов) на операторов обмена сообщениями Telegram за несоблюдение немецкого законодательства.

В Федеральном министерстве юстиции заявили, что компания Telegram FZ-LLC не предусмотрела законный способ информирования о распространении нелегального контента и не определила в Германии организацию для получения официальных сообщений. Оба действия обязательны в соответствии с законами Германии, регулирующими работу крупных онлайн-платформы.

Немецкие чиновники сообщили о том, что их неоднократные попытки передать документы в компанию Telegram, расположенную в городе Дубае, были неудачными – несмотря на поддержку со стороны властных структур Объединенных Арабских Эмиратов.

После этого одна из германских юридических фирм назвала себя представителем интересов компании Telegram. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить наложение штрафных санкций, – сообщили в Федеральном министерстве юстиции.

Ранее в этом году федеральная полиция Германии предупредила, что приложение Telegram становится «средством связи для радикализации», которое используется некоторыми группами для организации нападений на политиков, ученых и врачей за их роль в борьбе с пандемией коронавируса.

«Операторы служб обмена сообщениями и социальных сетей несут особую ответственность за организацию противодействия разжиганию ненависти и насилия на своих платформах, – заявил министр юстиции Марко Бушман. – Этих правовых требований и этой ответственности невозможно избежать, стараясь быть недоступными».

Штраф можно обжаловать.

Напомним, в августе этого года Telegram разрешил дарить Premium-подписку.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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