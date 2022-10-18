Европейский оператор запустил новый спутник на свою флагманскую орбитальную позицию

Новый спутник компании Eutelsat (Франция) – Hotbird 13F – успешно запущен на геостационарную переходную орбиту.

Спутник, построенный компанией Airbus, был запущен в космос с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, оторвавшейся от стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, 15 октября в 13:22 по времени Восточного побережья (05:22 по Гринвичу).

После 35-ти минут полета произошло отделение полностью электрического спутника от грузового модуля ракеты, а в течение следующих трех часов была успешно завершена инициализация систем космического аппарата.

«Мы приветствуем команды компаний Eutelsat, Airbus и SpaceX с успешным проведением запуска нашего спутника Eutelsat Hotbird 13F на геостационарную орбиту. Этот спутник будет предоставлять новые технологические ресурсы новой платформы Eurostar Neo в нашей ведущей позиции 13 градусов восточной долготы и подтверждает долгосрочное партнерство между Airbus и Eutelsat», – отметил главный технический директор компании Eutelsat Паскаль Гомси.

Спутник Hotbird 13F и еще один спутник, также изготовленный компанией Airbus, в конечном итоге должен заменить три более старых спутника Eutelsat, размещенных на флагманской позиции компании 13 градусов восточной долготы.

Напомним, недавно Eutelsat обвинил Иран в глушении сигнала с его спутников.