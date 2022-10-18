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Европейский оператор запустил новый спутник на свою флагманскую орбитальную позицию

НовостиСпутниковая связь

Новый спутник компании Eutelsat (Франция) – Hotbird 13F – успешно запущен на геостационарную переходную орбиту.

Спутник, построенный компанией Airbus, был запущен в космос с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, оторвавшейся от стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, 15 октября в 13:22 по времени Восточного побережья (05:22 по Гринвичу).

После 35-ти минут полета произошло отделение полностью электрического спутника от грузового модуля ракеты, а в течение следующих трех часов была успешно завершена инициализация систем космического аппарата.

«Мы приветствуем команды компаний Eutelsat, Airbus и SpaceX с успешным проведением запуска нашего спутника Eutelsat Hotbird 13F на геостационарную орбиту. Этот спутник будет предоставлять новые технологические ресурсы новой платформы Eurostar Neo в нашей ведущей позиции 13 градусов восточной долготы и подтверждает долгосрочное партнерство между Airbus и Eutelsat», – отметил главный технический директор компании Eutelsat Паскаль Гомси.

Спутник Hotbird 13F и еще один спутник, также изготовленный компанией Airbus, в конечном итоге должен заменить три более старых спутника Eutelsat, размещенных на флагманской позиции компании 13 градусов восточной долготы.

Напомним, недавно Eutelsat обвинил Иран в глушении сигнала с его спутников.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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