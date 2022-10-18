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Детские смарт-часы: преимущества и функциональность

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По мере взросления ребенка родители задумываются о том, что же ему приобрести – смартфон или смарт-часы? Или же лучше и то, и другое сразу. Умные часы для ребенка в тандеме со смартфоном дают значительно больше возможностей для родителей в сфере контроля. К тому же, это простой, функциональный и полезный гаджет.
Детские смарт часы имеют следующие преимущества:
  • Гаджет не будет использоваться ребенком для игр, а значит, будет значительно реже садиться аккумулятор (срок автономной работы будет зависеть от выбранной модели и ее характеристик).
  • Смарт-часы всегда находятся на руке. Их сложнее потерять. Более того, если смартфон находится в рюкзаке, увидеть уведомления или входящий вызов на нем нельзя. Смарт-часы же постоянно на руке, а значит, больше вероятность того, что сообщения будут прочитаны.
  • Смарт-часы дают возможность родителям отслеживать перемещение ребенка.

Smart Watch / Смарт часы

Что следует учитывать при выборе детских умных часов?

Если вы решили приобрести полезный девайс для своего чада, следует учитывать несколько немаловажных факторов.

  • В первую очередь, это возраст ребенка. Первые смарт-часы можно дарить в возрасте 3-5 лет. В это время дети становятся намного активнее. Они могут потеряться. В такой ситуации смарт-часы помогут определить местоположение ребенка.
  • Функционал. Для первых смарт-часов достаточно базовых опций, а именно GPS, SOS сигнал, прослушка, датчик, который показывает, что часы сняты с руки. Для школьников стоит выбрать модели, которые имеют возможность отправлять сообщения и совершать звонки. Также полезной будет функция управления медиа-плеером.
  • Совместимость устройства со смартфоном. При сопряжении стоит помнить, что на стабильность и скорость подключения будет влиять тип беспроводной технологии и канал связи. Для подключения могут быть использованы: Bluetooth, Wi-Fi, 4G/5G.
  • Размер. Часы должны быть удобны для ребенка. При этом они не должны быть слишком большие, чтобы не слетали с руки.

Также стоит обратить внимание и на дизайн девайса. Устройство должно в первую очередь нравиться ребенку, но при этом оно не должно привлекать к себе лишнее внимание. По дизайну можно выделить три основные категории:

  • Спортивные.
  • Традиционные или классические.
  • Универсальные.

Помимо этого стоит также обратить внимание на наличие защиты от пыли и влаги. Особенно это актуально для тех детей, которые занимают спортом.

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