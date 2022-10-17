Группа исследователей из Московского физико-технического института работают над созданием амбициозного проекта – спутникового лазерного интернета.

Российские учёные работают над разработкой технологии, которая позволит создать спутниковый лазерный интернет. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Завьялов.

По словам Завьялова, сегодня учёные во многих странах работают над проектами создания многоспутниковых систем. Для того чтобы спутники, которые будут формировать систему, имели возможность передавать данные друг другу, между ними должно быть установлено соединение. В условиях открытого космоса наилучшим решением для создания подобных соединений может стать использование лазеров.

«Допустим, система состоит из 100-200 спутников, между которыми необходимо обеспечить связь. Это можно сделать с помощью межспутникового интернета, предварительно установив на упомянутых спутниках терминалы лазерной связи. Такой интернет позволит мгновенно передать в Москву, например снимок, сделанный спутником над Вашингтоном. Реальность состоит в том, что находящийся над Америкой спутник будет долго лететь до Москвы, соответственно, мы будем ждать этого снимка в течение нескольких часов. С лазерной связью эта проблема исчезает: данные будут передаваться с одного устройства на другое, как в паутине», – пояснил Завьялов.

В будущем подобную систему можно также использовать для организации наблюдения за различными наземными объектами – например, за тайгой или океанами.

Напомним, ранее мы писали о том, что Sony создаёт лазерную связь, базирующуюся на технологиях CD-проигрывателей.