Роботизированный трактор, Smart культиватор и другие инновации в сельскохозяйственной технике

Технологические достижения в сфере сельскохозяйственного машиностроения уже изменили структуру сельского хозяйства как в Украине, так и во всём мире. Однако в будущем ожидаются новые инновации, особенно – в сфере тракторостроения. Они смогут облегчить выполнение трудоёмких задач и уменьшат непосредственное участие человека во многих сельскохозяйственных работах.

Приведём несколько факторов, которые обеспечат внедрение инноваций при производстве тяжёлой техники:

Растущая потребность в повышении эффективности и увеличении урожайности для удовлетворения запросов растущего населения.

Правительства во всём мире поддерживают инициативы, направленные на развитие новых технологий.

Рост миграции людей из сельской местности в города привёл к острой нехватке квалифицированных сельскохозяйственных рабочих, и для их замены необходимы более производительные машины.

Пожилые фермеры считают более удобным использовать автоматизированное оборудование, помогающее им выполнять сельскохозяйственные работы.

Фермеры, получающие более высокие доходы, имеют в распоряжении свободные суммы для покупки технологически продвинутых тракторов и другой техники. А это, в свою очередь, даёт производителям сельскохозяйственного оборудования стимул инвестировать в новые технологии.

9 лучших технологий, которые будут использоваться в тракторостроении

1. Тракторы со Smart культиватором

Smart культиватор – это управляемое программным путём тракторное оборудование, которое использует машинное видение и искусственный интеллект для возделывания и прополки полей при помощи механических ножей. Такой культиватор более надёжен в работе в полевых условиях и минимизирует выпалывание урожая вместе с сорняками.

Smart культиватор – это решение для механической обработки поля в современном сельском хозяйстве, особенно – органическом. И хотя данное решение в первую очередь предназначено для использования в качестве прицепа к трактору, управляемому человеком, ничто не помешает в какой-то момент в будущем использовать его в качестве прицепа к самоходному трактору, полностью автоматизировав процесс возделывания поля.

2. Самоходные тракторы

Выпуск самоходных (или же беспилотных) тракторов уже налажен целым рядом компаний, среди которых – CNH Industrial, Deere, AGCO и многие другие.

Эти тракторы, способные передвигаться без человека, помогут решить проблемы, связанные с дефицитом подготовленных и опытных трактористов. Они также способны перемещаться по полю, не нанося ущерба созревающему урожаю, а также сильно облегчат весь процесс работы.

В настоящее время для эксплуатации автоматизированных тракторов по-прежнему требуется наблюдение со стороны человека, но уже в ближайшем будущем возможно появление полностью автоматизированных тракторов, которые можно будет запрограммировать для выполнения всех задач.

3. Автоматизированные тракторы меньшего размера

На фермах будут использоваться меньшие по размеру и более лёгкие версии автоматизированных тракторов, которые смогут выполнять аналогичные или даже большие объёмы работ.

Среди их преимуществ – меньшие площади для хранения в свободное от эксплуатации время и снижение затрат на рабочую силу.

4. Тракторы с функцией обнаружения объектов

В ближайшее время на рынке появятся тракторы со встроенными радарными датчиками, системами с несколькими камерами и системами LiDAR.

Они смогут обнаруживать движущиеся объекты в различных условиях освещения и погоды, а также расширят и улучшат работу на ферме без прямого участия человека.

5. Тракторы с системой Smart CAB

Сегодня кабина многих тракторов уже оборудована кондиционером. Однако в будущем мы можем ожидать появления более роскошных моделей с системами «климат-контроль» в салоне, дисплеями с камерами, сенсорным экраном и освещением, которое управляется датчиками движения глаз.

Такие тракторы, оборудованные системами Smart CAB, могут быть как полностью автоматизированными, так и управляться человеком. Они смогут облегчить выполнение различных задач в сфере сельского хозяйства в особо жаркие дни, обеспечат большую точность выполнения работ, смогут работать дольше и, таким образом, увеличат доходы фермеров.

6. Тракторы, использующие Интернет вещей (IoT)

Подключение тракторов к Интернету позволит фермерам управлять ими со своего персонального компьютера или мобильного устройства.

Такое подключение уже доступно в тракторах производства компании John Deere и ряда других производителей. Но появление улучшенных версий может означать, что в ближайшем будущем фермеру даже не понадобится выходить в поле.

7. Роботизированные тракторы

Роботы уже используются для выполнения многих важных задач в сфере сельского хозяйства.

Дальнейшие разработки в области сельскохозяйственной робототехники приведут к созданию самоходных тракторов с большей маневренностью и способностью лучше ориентироваться на различных типах местности.

8. Тракторы, собирающие данные

Тракторы, укомплектованные датчиками, будут собирать и мгновенно предоставлять своим владельцам информацию, связанную с различными аспектами сельского хозяйства. Например, содержание влаги в почве, количество удобрений и пестицидов, которые были использованы или должны быть использованы на полях, погодные условия, которые могут повлиять на урожай, тенденции изменения цен на урожай, текущее состояние товарного рынка, расход топлива трактора и многое другое.

9. Тракторы с подключением

Синхронизация тракторов с другой сельскохозяйственной техникой – как, например, с уборочными машинами и комбайнами, повысит производительность фермы и приведёт к увеличению прибыли от сельского хозяйства. Фермеру необходимо будет лишь ввести в систему задачи, которые трактор должен выполнить, а автоматизированные и подключенные машины будут связываться друг с другом и выполнять работу за меньшее время, чем потребовалось бы при использовании человеческого труда.

Взгляд в будущее

Ведущие производители тракторов по всему миру уже обладают всеми необходимыми возможностями, позволяющими выпускать подобные инновационные модели тракторов. Однако потребуется проведение дальнейших исследований и экспериментов, которые покажут, насколько безопасными и надёжными являются эти автоматизированные тракторы и насколько они способны справляться с проведением крупномасштабных сельскохозяйственных работ.

Также остаётся открытым вопрос о том, возможно ли будет обеспечить такую себестоимость производства этих технологически продвинутых тракторов, чтобы их цена на рынке была по карману фермеру среднего и мелкого уровня. Нынешние ценовые показатели делают эти тракторы доступными только для тех, кто находится в группе с самым высоким доходом. А это означает, что фермеры в развивающихся частях мира, которые могли бы получить наибольшую выгоду от этих технологий, не смогут получить к ним доступ.

Разумеется, уже в ближайшие годы ситуация может измениться. И полностью автоматизированные тракторы, став широкодоступными, смогут привести к заметному улучшению методов ведения сельского хозяйства.