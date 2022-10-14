Киевстар возобновил связь в 10 освобожденных населенных пунктах Херсонской области

Сотрудники национального телеком-оператора активно возобновляют работу сетей мобильной связи в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.

Так недавно мобильная связь Киевстара появилась в следующих населенных пунктах Херсонской области: Высокополье, Нововоронцовка, Николаевка, Нововоскресенка, Золотая Балка, Кочубеевка, Белая Криница, Нововасилевка, Гавриловка, Первомаевка.

Абоненты Киевстар в освобожденных населенных пунктах могут сразу пользоваться услугами мобильной связи, поскольку телеком-оператор сохранял за ними их мобильные номера и средства на счетах. Компания предоставляет абонентам в освобожденных населенных пунктах пакет помощи: бесплатные звонки в сети, пакеты бесплатных мегабайтов и минуты для звонков на другие сети.

Ежедневно инженеры Киевстара работают на деоккупированных территориях, отстраивая базовые станции, а также улучшают работу сети по всей Украине. Благодаря их усилиям 93% сети национального телеком-оператора работает в обычном режиме.

Так, за 8 месяцев 2022 года специалисты компании построили 302 новых базовых станций мобильной связи, а также обновили и модернизировали 5,5 тысячи работающих базовых станций.

В 2022 году национальный телеком оператор инвестировал в строительство и развитие телеком инфраструктуры в Украине почти 1,7 миллиарда гривен. А также предоставил своим абонентам безвозмездные услуги или бонусы на сумму более 560 млн грн.

Напомним, недавно Киевстар восстановил связь в 10 деоккупированных населённых пунктах Харьковской области.