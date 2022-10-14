UARU

UARU

Киевстар возобновил связь в 10 освобожденных населенных пунктах Херсонской области

НовостиТелеком

Сотрудники национального телеком-оператора активно возобновляют работу сетей мобильной связи в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.

Так недавно мобильная связь Киевстара появилась в следующих населенных пунктах Херсонской области: Высокополье, Нововоронцовка, Николаевка, Нововоскресенка, Золотая Балка, Кочубеевка, Белая Криница, Нововасилевка, Гавриловка, Первомаевка.

Абоненты Киевстар в освобожденных населенных пунктах могут сразу пользоваться услугами мобильной связи, поскольку телеком-оператор сохранял за ними их мобильные номера и средства на счетах. Компания предоставляет абонентам в освобожденных населенных пунктах пакет помощи: бесплатные звонки в сети, пакеты бесплатных мегабайтов и минуты для звонков на другие сети.

Ежедневно инженеры Киевстара работают на деоккупированных территориях, отстраивая базовые станции, а также улучшают работу сети по всей Украине. Благодаря их усилиям 93% сети национального телеком-оператора работает в обычном режиме.

Так, за 8 месяцев 2022 года специалисты компании построили 302 новых базовых станций мобильной связи, а также обновили и модернизировали 5,5 тысячи работающих базовых станций.

В 2022 году национальный телеком оператор инвестировал в строительство и развитие телеком инфраструктуры в Украине почти 1,7 миллиарда гривен. А также предоставил своим абонентам безвозмездные услуги или бонусы на сумму более 560 млн грн.

Напомним, недавно Киевстар восстановил связь в 10 деоккупированных населённых пунктах Харьковской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Яблочная зрада»: Apple вернула в App Store приложения «ВКонтакте»

Сервисы российского холдинга VK вновь появились в магазине приложений App Store, который принадлежит американской компании Apple.
Новости

Украинский видеосервис начал работать в Чехии и Словакии

Украинская OTT-платформа Sweet.tv начала работать на рынках Чехии и Словакии. Сервис предлагает клиентам телеканалы, видеотеку и другой контент для всей семьи.
Новости

Италия завершает переход на эфирное вещание в стандарте DVB-T2/MPEG-4

20 декабря станет последним днем трансляции каналов в сети наземного цифрового телевидения с использованием стандарта DVB-T/MPEG-2.
Новости

В Японии снизят плату за лицензию на просмотр телевидения

Президент компании NHK Теруноба Маэда заявил, что компания готовится снизить лицензионную плату примерно на 10 процентов уже в октябре 2023 года.
Новости

Два украинских телеканала стали доступны зрителям в Великобритании

Британская многоканальная платформа Channelbox, связанная с Freeview, добавила в свое предложение два украинских телеканала: Film UA Drama и Star Cinema.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить